"Uvijek nam smjeste neku aferu!" Pižon za MONDO: Mene su proglasili za izdajnika, zato nisam mogao u Englesku!

Vladimir Petrović Pižon govorio je za MONDO i u emisiji "Mojih TOP 11" sa Nešom Petrovićem izdvojio je najbolje igrače sa kojima je sarađivao tokom karijere.

"Vladimiru Petroviću i njegovom daru i moći da obraduje ljude. Srdačno, Dobrica Ćosić". Posveta na koricama knjige "Vreme smrti", koju je Vladimir Petrović nosio na svako putovanje i čitajući je, ubijao vrijeme u avionu i karantinu, najbolje svjedoči o fudbalskoj virtuoznosti četvrte Zvezdine zvijezde.

A sve je počelo na Lionu, jednog toplog popodneva sredinom šezdesetih. "Poslije prvog časa fizičkog, drugar iz razreda Lale Robija, uhvatio me je za ruku i odveo na trening Hajduka. Inače, ja više pripadam Bulbulderu, ali me niko iz Zvezdare nije zvao."

"Završi se trening, trener Kine kaže: 'Mali, sutra donesi krštenicu.' A ja ruku u džep i izvadim papir. 'Evo, ja sam je već donio.' Ma bilo mi bitno da me što prije registruju, da kažem ovima iz kraja da sam i ja postao fudbaler."

Iz Hajduka u Crvenu zvezdu, pa u vječnost

"Debi za pionire je priča za sebe. Igrali smo protiv Zagreba, trener Žare Nedeljković me je u poluvremenu poslao na zagrijavanje i ušao sam kad se izvodio korner za našu ekipu. Gdje ja da izvedem korner, nisam mogao ni da dobacim, svi za glavu viši i tri godine stariji od mene. Stanem na prvu stativu, lopta me pogodi u čelo i uđe u mrežu. Dam gol, bre! A u publici ovi Partizanovci iz moje generacije koji su me puno voljeli. Otrčim kod njih, počnemo da skačemo, slavimo. Žare me pozove i kaže: 'Sjedi ovdje.' Ja sav važan, kapiram sad će da me pohvali, da mi kaže kako dalje da igram. Ja sjednem, on uvede drugog u igru. Tako je moj debi za Zvezdu trajao nepunih šezdeset sekundi."

Dobrodošli u "Mojih TOP 11" sa jednim od najvećih fudbalskih virtuoza na ovim prostorima, Vladimirom Petrovićem Pižonom.

TOP 11 - Dragan DŽAJIĆ (napad)

Dragan Džajić

"Bio mi je idol, mnogo mu dugujem. Kad ga vidiš u novinama, uvijek dotjeran, odijelo, kravata. U to vrijeme, odijela su bila skupa, nije svako mogao da ih priušti. Meni je trener Žare Nedeljković poklonio prvo odijelo, bilo mi je veliko, nisam ga nosio, ali sam se osjećao važno. Djeca danas gledaju rijaliti, a mi smo čekali po mjesec dana da vidimo Džaju na televiziji. Ili da slušamo Marka Markovića kako opisuje njegove finte. Kad sam došao u pionire Zvezde, Miljan mi je dozvolio da ručam sa prvim timom i uvijek sam čekao da oni završe, pa da sjednem za sto. Jednom je Džaja stigao posljednji i rekao mi: 'Ajde mali, sjedi sa mnom.' Ej bre, sjediš sa Džajom i ručaš. To ti je danas kao da neki klinac sjedne za sto sa Novakom Đokovićem. Taj repertoar driblinga nije imao nijedan fudbaler na svijetu. Ljudi mu zamjeraju što se nije vraćao nazad. Ali to je bila Miljanova taktika, da zavara protivnika."

KO JE BRE TAJ 'ALOUN' Humor na vlastiti račun je osobina dobrih i poštenih ljudi, a Pižon je u emisiji ispričao urnebesnu anegdotu iz perioda kada je branio boje Antverpena: "Odem iz Engleske u Belgiju i na prvih par treninga, kako primim loptu, čujem :'Aloun, aloun.' Ja dodam prvom do sebe. Prođe dva mjeseca, i dalje: 'Aloun, aloun.' Ja opet prvom do sebe. Dok mi jednom nije pukao film. Dunem loptu, onako iznerviran, i dreknem: 'Ko je bre taj aloun?' Oni mi kažu: 'Čovječe, sam si, niko te ne napada.' Umro sam od smijeha. Mene škola nikada nije puno interesovala, učio sam ruski da bih lakše dobio prelaznu ocjenu. Engleski u to vrijeme nisam znao da beknem.“

ARSENAL

1982 - 1983

TOP 11 - Dejvid O'LIRI (vezni red)

"Kapiten tima, oličenje kluba. Mislim da je i dalje tamo, ima neku bitnu funkciju u rukovodstvu. Razmišljao sam i o Vudkoku koji se nadavo golova na moje asistencije. Žalio se poslije ovima iz uprave, kaže: 'Taman smo se uigrali, a vi ste pustili Vladu da ode iz kluba.' Bilo je još dobrih igrača, recimo Riks na lijevom krilu, Stiplton. Najdraža mi je utakmica protiv Vest Hema u posljednjem kolu. Oni su se borili za Evropu, ja sam ih izludio. Slavili smo sa 3:0, sutradan je u novinama bio veliki naslov: 'Kralj je napustio ostrvo.' Ostao bih duže da smo osvojili bar jedan trofej, ali u oba polufinala kupa, izgubimo od Mančester junajteda."

ANTVERPEN

1983 - 1985

TOP 11 - Ratko SVILAR (golman)

Ratko Svilar

Izvor: MN PRESS

"Drugar i prijatelj za sva vremena. Da je branio u Zvezdi ili Partizanu, napravio bi još bolju karijeru. Ostavio je dubok trag u belgijskom fudbalu, sada je i Mile krenuo očevim stopama i značiće mu puno što se razvija pod nadzorom Žozea Murinja. Nije mi bilo lako u Antverpenu, doveli su me kao veliku zvijezdu i očekivalo se da rješavam svaku utakmicu. A oni ne mogu loptu da mi iznesu do centra. Em što moram da driblam, morao sam i da se vraćam. Tamo je običaj da se na početku sezone igraju ljetni turniri na kojima publika bira najboljeg igrača. I mene oba puta izaberu za igrača turnira."

ZA GINISA, 28 PUTA LOPTA KROZ NOGE Zaštitini znak nenadmašnog driblera bio je proturanje lopte kroz noge, a imao je redovne mušterije od Triglava do Đevđelije: "Nisam to radio da bih ponizio protivnika. Dribling je stvar instinkta i nešto najljepše u fudbalu. Pera Krivokuća me je molio na treningu Zvezde da mu ne proturam kroz noge. Ja obećam da neću i onda se namjesti situacija, gdje ću nego kroz noge. Na jednoj utakmici u Singapuru, Keri je brojao, 28 puta sam proturio kroz noge igračima Seltika. Ja nisam vjerovao. Sad, ako Keri laže, lažem i ja. Nisam volio da driblam igrače sa kojima sam imao drugarske odnose iz reprezentacije. Jao, šta sam uradio Caru protiv Dinama u Zagrebu. Bilo mi ga je žao. Ali, protiv Želje u Sarajevu, to je ludnica. Obiđem Janjuša i odem suviše ukoso, on za mnom. Ja ga vratim na 16 metara, pa kroz noge, krenem pravo na gol i umirem od smijeha. Dolazim do gol- linije i nastavim da zalamam. Kule se sa klupe dere: 'Driblaj, driblaj', a trener Ćirić čupa kosu s glave i viče: 'Ne driblaj više, daj gol!' I ja promašim. Navijači u transu. Odmah su smislili pjesmu: 'Gledalo se sa terase, kako Janjuš travu pase.'"

BREST

1985 - 1986

TOP 11 - Slavoljub MUSLIN (odbrana)

"Muki je tamo napravio veliko ime. On i ja smo ih učili fudbalu. Ostali smo im u najljepšoj uspomeni. Bilo je dobrih igrača koji su kasnije napravili lijepe karijere. Recimo Pol Le Guen, koji se poslije proslavio u Nantu i Pari Sen Žermenu, a danas je uspješan trener. Francuzi su te sezone uveli evidenciju o asistencijama i pazi ovo: Sušić je u Parizu imao 17 asistencija, a ja u mnogo skromnijoj ekipi isto toliko. A zamisli da sam igrao sa boljim igračima.“

STANDARD LIJEŽ

1986 - 1987

TOP 11 - Gi VANDERSMISEN (vezni red)

"Tu nemam ni najmanju dilemu. Vandersmisen je bio strašan igrač. Mene je mnogo uvažavao i čujem da i dan danas priča kako nije igrao sa boljim igračem u karijeri. Možda malo pretjeruje, igrao je sa Tahamatom, Hrubešom... bilo je tu boljih igrača od mene. Ali kad on kaže, treba mu vjerovati. Bilo mi je lijepo u Liježu. Srpska kolonija na jednom mjestu. Srebrenko Repčić, Zoran Jelikić, ja i trener Miša Pavić."

JA GOL I ASISTENCIJA, ONI ME PROGLASIŠE IZDAJNIKOM Najteže trenutke karijere, Pižon je doživio poslije Svjetskog prvenstva u Španiji 1982. godine. "Uvijek nam smjeste neku aferu. U Njemačkoj ’74, posvađaju nas sa rukovodstvom oko premija. U Španiji izmisle frku sa Pumom i Adidasom. Ja jedini u reprezentaciji nisam imao ugovor ni sa jednom firmom, a najviše nadrljam. Namjestim Gudelju gol protiv Španije, dam gol za pobjedu

protiv Hondurasa, oni me proglase za izdajnika i zabrane mi da odem u Arsenal. Slično su prošli Sušić i Dule Savić. Kako sam se osjećao? Nikad gore, ne daj bože nikome. Mada su nas domaćini tada upropastili. Izgube posljednju utakmicu od Sjeverne Irske. 'Ej bre, usred Španije od autsajdera. Da ne pominjem sudiju Sorensena i krađu u Valensiji. Svira penal na 20 metara, pa ga ponavlja poslije odbrane Pantelića. Nečuveno."

NANSI

1987 - 1988

TOP 11 - Rej STIVEN (napad)

"Škot, centarfor. Imao je ugovor na dvije godine i dok smo igrali zajedno, tresao je mreže kao od šale. Njemu produže ugovor još tri godine, ja odem iz kluba, nije više dao nijedan gol. Aldo Platini je bio direktor Nansija, Mišelov otac. Imali smo korektnu saradnju, mada je to bila druga liga, bio sam na zalasku karijere. Zanimljivo da je Arsenal 1982. godine birao između mene i Platinija koji je tada igrao za Nansi. Izaberu mene, a Mišel ode u Juventus i ispiše istoriju torinskog kluba."

SELEKCIJA SVIJETA

TOP 11 - Johan KROJF (vezni red)

"Igrao sam na jednoj revijalnoj utakmiciu Dortmundu za selekciju Humanih zvijezda. To se ovdje malo pominje, a mislim da je tim koji je tada sastavljen jedan od najboljih u istoriji svjetskog fudbala. Znaš kakva imena, da se naježiš. Jednu je predvodio Krojf, drugu Bekenbauer. Igrali su Blohin, Kigen... ma ludilo. Panta je branio, Pape Sušić da prvi gol, ja drugi. Centarhalfu kroz noge i u mrežu. Standardno."

ODBIO SAM DA ŠUTNEM PENAL PROTIV REALA Tokom deset godina boravka u Crvenoj zvezdi, Pižon je imao čast da odmjeri snage sa velikanima evropskog fudbala poput Bajerna, Barselone, Arsenala, Menhengladbaha, Reala iz Madrida... "Kapa dole Maradoni i njegovom lobu na Marakani, ali su Bajern i Real ipak ostavili jači utisak od Barselone. Madriđane smo izbacili u četvrtfinalu Kupa pobjednika kupova, poslije rovovske bitke, produžetaka i penala u Beogradu. Tamo samo bili suviše impresionirani terenom i ambijentom na stadionu Reala. Sjećam se treninga prije utakmice, ja obuo neke nove kopačke, pala kišica, trava kao tepih, šutirali smo do ponoći na gol Olje Petrovića. Sutradan, lagano 2:0 za Real. U revanšu je blistao golman Petrović, dao je dva gola iz penala i bio apsolutni junak utakmice. Ja sam tri dana prije toga promašio penal na Kantridi i nije mi padalo na pamet da se ponovo hvatam za loptu. Umjesto mene, šutne Braca Đorđević i promaši. Majko mila. Srećom, Benito šutne preko gola, vratimo se iz mrtvih i odemo u polufinale."

REPREZENTACIJA JUGOSLAVIJE

1973 - 1982

TOP 11 - Velimir ZAJEC (odbrana)

"Rijetko dobra i normalna osoba. a veliki fudbaler. Strašan autoritet. Uvijek smo imali korektan odnos, poštovali jedan drugog na terenu. Čujemo se i dan danas. Mada sam dobar sa svima iz bivše Juge. Nema tu razloga za neki antagonizam. Sreo sam se u Sarajevu skoro sa Pašićem i Musemićem, u Tuzli sa Mersadom Kovačevićem. Uvijek su to lijepi razgovori, divne uspomene. Ne daj bože da nekome zatreba nešto, prvi skačem da pomognem."

TOP 11 - Moca VUKOTIĆ (vezni red)

Izvor: MN PRESS

"Veliki džentlmen. Obojica smo iz Beograda, a u to vrijeme Beograđanima nije bilo lako da se probiju do reprezentacije. Partizan poštujem kao klub i smatram da bez tog rivaliteta nema ni srpskog fudbala. Svaki Vječiti derbi je za mene bio posebna inspiracija. Najdraži mi je onaj u Ljetnoj ligi na Marakani. Driblao sam Borotu, pa zalamao Gajicu Đurovića i Hatunu, čitava dva minuta sam davao gol. Publika je bila u delirijumu. I ja sam se smijao. Pokojni Blagoje Topličić je izgubio snimak, navodno je htio da ga razvije u boji, a on bio crno-bijeli. Srećom, postoje fotografije koje svjedoče o ovoj fudbalskoj bravuri."

TOP 11 - Žika JEFTIĆ (odbrana)

"Slušao sam priče o njemu, ali ga nisam znao kao igrača. On je u jednom momentu iz čista mira batalio fudbal. Onda ga je Mihić nagovorio da se vrati i kad je počeo da igra, ja sam bio impresioniran. Takvog beka u životu nisam vidio. Milina. Kad ti Žika doda loptu, to je san snova. A po krilu ide kao mašina. Pitajte Džaju i koga hoćete, svi će vam reći da je bio čudo od igrača. Ali je imao neki problem u glavi. Kaže: 'Neću više' i ode. Sam je sebe upropastio."

TOP 11 - Džon HOLINS (odbrana)

"Stariji igrač, stigao je iz Kvins Parka, a prije toga igrao za Čelsi. Mene je volio, mada mi nije dao nijednu loptu. Trener mu je stalno govorio: 'Preskači Vladu, da ne gubimo posjed.' Korner za protivnika, ja se povučem do naših 16, uzmem loptu i krenem da driblam. Ovi na klupi da polude: "Vlada, Vlada, no dribling, pliz". Poslije Holinsa je došao neki mlađi igrač i njemu sam odmah rekao: 'Samo meni loptu.' Kad sam sa krila prešao u sredinu, počeo sam da igram kako znam i umijem.“

TOP 11 - Miljan MILJANIĆ (trener)

"Radio sam u Arsenalu sa Donom Hauom, koga smatraju jednom od najvećih stručnjaka u Engleskoj. U Antverpenu sa čuvenim Arijem Hanom. Ali je Miljan bio nešto posebno. Avangarda u svakom smislu riječi. Prvi je uveo ličnog sekretara i klupskog psihologa. Išao je korak ispred vremena. Sjećam se te utakmice protiv Reala 1972. godine. Kod njega se znalo, ekipa koja trenira dan prije utakmice, sutradan istrčava od prvog minuta. A meni je pokazao nekog čovjeka koji je stajao na atletskoj stazi i rekao mi: 'idi tamo, odgovaraj na njegova pitanja.' Bio je to čuveni novinar Ljubiša Vukadinović. Dok sam davao izjavu, Miljan je dunuo u pištaljku i završio trening. Ja razočaran, ne igram sto odsto. Idem ka svlačionici, a Pavika kaže: 'Mali, sutra daješ dva komada.' Koja dva komada, kad ne igram. Cijelo prijepodne sam igrao basket u školskom dvorištu. Dolazim na utakmicu, Miljan čita sastav i kaže: 'Sedam Petrović'. Ja sam se odsjekao. Išao sam tramvajem na stadion, gledam one svoje noge kao čačkalice i kažem sebi: 'Ti ćeš da igraš protiv Reala...' Onako umoran od košarke, dam dva gola i budem igrač utakmice. Sutradan naslov: 'Noć u kojoj je rođena nova zvijezda Crvene zvezde'. I tu je Miljan odigrao ključnu ulogu da se ne uobrazim. Roditeljska đuška, riječ kritike i odmah sam se iz oblaka spustio na zemlju."

Vladimir PETROVIĆ PIŽON - Mojih TOP 11 (3-4-3): Svilar - Muslin, O'Liri, Zajec - Holins,

Vandersmisen, Vukotić, Jeftić - Krojf, Stiven, Džajić. Trener: Miljan Miljanić.