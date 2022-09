Marakana da bude puna, ljudi nisu svjesni kako će biti dobar fudbal! Pižon zove navijače na Monako: Da pošaljemo poruku!

Legendarni fudbaler Crvene zvezde pozvao je navijače da dođu na utakmicu protiv Monaka u četvrtak i da učestvuju u koreografiji

Crvena zvezda sprema se za meč protiv Monaka u četvrtak na "Marakani", poziva navijače da učestvuju u koreografiji, a za to vrijeme trener Miloš Milojević sa ekipom pokušava da pronađe izlazak iz krize. Vladimir Petrović Pižon, četvrta Zvezdina zvijezda, pozvao je navijače da dođu na stadion i da podrže ekipu protiv snažnog francuskog tima, koji dolazi u Beograd u srijedu.

"Igranje Zvezde u Ligi Evrope je veliki uspjeh za klub, a nalazimo se u izuzetno snažnoj grupi i čeka nas šest velikih utakmica. Mislim da navijači još uvijek nisu svjesni koliko će se igrati dobar fudbal ove sezone u Evropi, i koliko je zapravo Monako moćna ekipa. Upravo zato, Marakana mora da bude puna, jer znamo kroz istoriju da je često bivala naš 12. igrač i da nas je vodila do dobrih rezultata. Monako je odličan tim, igrali su ravnopravno sa PSŽ-om, prodaju igrače za 100 miliona i više, tako da nema dileme da nas čeka pravi spektakl u četvrtak, kao i u svakoj narednoj utakmici u grupi. Igrači zaslužuju podršku, a kvalitet definitivno imaju da postignu ono što je klub zacrtao kao ciljeve", rekao je Pižon za klupski sajt.

On je rekao da će učestvovati u koreografiji koju organizuje klub i povodom koje su sa "Marakane" pozvali navijače da dođu sa barjacima na utakmicu. "Upoznat sam da se sprema spektakl sa barjacima, sjećam se kako je to bilo na proslavi titule u utakmici sa Voždovcem, i nemam dilemu da će se napraviti fantastična atmosfera i da će mnogo značiti ekipi. Poslaćemo poruku svima da je Zvezda velika porodica i da smo svi kao jedan. Što se mene tiče, dolazim sa barjakom, imam ga još od meča sa Voždovcem, tako da ću ga svakako ponijeti, a pozivam i ostale da to učine ili da ga kupe. Izuzetno je bitno da prvu utakmicu u grupnoj fazi, još na domaćem terenu, odigramo dobro i ostvarimo pozitivan rezultat", dodao je Petrović.

