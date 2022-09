Šokantna statistika - Zvezda "potrošila" 11 napadača za 25 mjeseci: Nestvarne promjene u klubu, samo je Pavkov rešetao!

Srpski šampion traži rješenja u napadu, ali se čini da je posljednjih sezona bilo mnogo više promašaja nego pogodaka.

Crvena zvezda u dva uzastopna meča u Superligi nije upisala pobjedu, protiv TSC-a u nedjelju uveče se mučila i remizirala samo 1:1. Golovi u timu Miloša Milojevića nedostaju, iako je tokom ljetnog prelaznog roka klub potpuno renovirao najofanzivniji dio tima. Klub su napustili svi igrači koji su tokom prethodne sezone igrali na mjestu centralnog napadača, a u sezoni koja je već počela njihovu ulogu preuzeli su Aleksandar Pešić i Kalifa Kulibali - posljednje pojačanje.

Međutim, potencijalni problem leži u tome što je snažni centarfor iz Malija ukupno 11. opcija u napadu srpskog šampiona od ljeta 2020. godine do danas. Za nešto malo više od dve godine, crveno-bijeli su na najisturenijem mjestu u timu isprobali dvocifren broj fudbalera, čak i kada tu ne računamo Aleksu Vukanovića, Еl Fardu Bena i Аleksandra Kataija koji su povremeno igrali na mjestu koje im nije prirodno.

Ako kao graničnik postavimo ljeto 2020. godine, odnosno prvi meč u toj sezoni koji je Zvezda odigrala 1. avgusta, aktuelni šampion Srbije do sada je odigrao 124 meča, a djeluje da to nije dovoljno vrijeme da se provjere kvaliteti čak 11 napadača! Neki od njih najavljivani su kao skupocjena pojačanja koja donose prevagu, neki od njih bili su "dječaci" pogurani u prvi tim, a čini se da je najveći teret iznio Milan Pavkov koji je jedini bio kontantan tokom posljednje dvije godine.

Sve dok se u finišu prelaznog roka nije preselio u Saudijsku Arabiju, nakon petogodišnjeg mandata koji je proveo na stadionu "Rajko Mitić". U tom periodu borio se za mjesto u timu protiv brojnih saigrača, a evidentno je da je tokom posljednje dve sezone konkurencija bila najveća...

Sezona 20/21 - Falćineli, Boaći, Tomane, Lazetić...

Fudbaleri Crvene zvezde Dijego Falćineli i Nemanja Milunović.

Dejan Stanković je u decembru 2019. godine godine preuzeo ekipu Crvene zvezde od Vladana Milojevića, a naredno ljeto bilo je prva prilika da on igrački kadar prilagodi svojim idejama. Zbog toga je u septembru 2020. stigao Dijego Falćineli, korpulentni napadač Bolonje, čija je jednogodišnja pozajmica dogovorena kako bi bio startni napadač crveno-bijelih. To se desilo i Dijego je odigrao 37 mečeva, uz 13 postignutih golova i mnogo otvorenog prostora za Ivanića i Kataija. Njegove dobre igre bile su naznaka da bi Zvezda mogla da pokuša da ga otkupi, ali se to kasnije nije desilo.

Dolazak Falćinelija "otjerao" je iz kluba Tomanea - strijelca gola u minimalnoj pobjedi nad Тiranom tokom evropskih kvalifikacija, ali i tragičara meča igranog u Pireju prije Stankovićevog dolaska, na kojem je protiv Olimpijakosa promašio penal vrijedan evropskog proljeća. Za razliku od njega, Ričmond Boaći je u klubu ostao još pola godine iako je bio samo sjenka sebe iz prvog mandata, pa se tek u januaru 2021. preselio u Poljsku.

U međuvremenu su se za šansu, ali tek "na kašičicu", borili Nikola Krstović i Marko Lazetić od čijih je prodaja klub kasnije imao veliku finansijsku korist. Oni nisu donijeli mnogo u toj sezoni, ali se čini da su mogli da budu mnogo bliže prvom timu i da češće odmjenjuju napadački tandem koji je nosio Crvenu zvezdu ka duploj kruni.

Učinak Zvezdinih napadača u sezoni 20/21:

Dijego Falćineli - 37 mečeva, 13 golova

Milan Pavkov - 32 meča, 15 golova

Nikola Krstović - 13 mečeva, 2 gola

Ričmond Boaći - 13 mečeva, 2 gola

Tomane - 6 mečeva, 2 gola

Marko Lazetić - 1 meč, bez gola

Sezona 21/22 - Dioni, Živković, samo šest mjeseci za Ohija

Odlazak Dijega Falćinelija Zvezda je pokušala da nadomjesti po sličnom receptu - pozajmicom. Iz francuskog Anžea stigao je Lois Dioni, a već nakon nekoliko mečeva postalo je jasno da se on neće dugo zadržati u klubu. Istina, dao je veoma važne evropske golove protiv Kairata i Šerifa, imao i asistenciju u grupnoj fazi protiv Mitjilanda, ali... Uglavnom je bio povrijeđen, nespreman ili nezainteresovan, pa je nervirao i saigrače i navijače.

U istom prelaznom roku klub se pojačao i Rišairom Živkovićem koji je nekada bio veliki talenat holandskog fudbala, ali se ta predviđanja nisu obistinila. Nakon lutanja po svijetu u kojima treba izdvojiti Ajaks, drugu ligu Kine, Premijer ligu i još nekoliko avantura, Živković je po prvi put zaigrao u zemlji iz koje vuče korijene. Nije to bilo slavno, a završilo se sporazumnim raskidom saradnje i selidbom u holandski Emen.

Minuti za Dionija i Živkovića isparili su u proljećnom dijelu sezone pošto je tokom zime došao Ohi Omoižuanfo, norveški reprezentativac. Došao je kao slobodan igrač, nedavno se poslije samo šest mjeseci u klubu preselio u Brondbi za 1.300.000 evra ali je utisak navijača da je mogao i duže da ostane. Njegovi golovi nisu spektakularni, ali je Ohi uglavnom uvijek na pravom mjestu, pa je mandat u Zvezdi obilježio sa čak 12 golova na 24 susreta.

Pored njih trojice, za minute su se ponovo borili Krstović koji je bio tu samo na početku sezone i brzo se preselio u Dunajsku Stredu, kao i Lazetić koji je tokom zime otišao u Milan. Opet je, kao i u prethodnoj sezoni, najefikasniji napadač Crvene zvezde bio Milan Pavkov!

Učinak Zvezdinih napadača u sezoni 21/22:

Milan Pavkov - 43 meča, 14 golova

Ohi Omoižunfo - 22 meča, 11 golova

Lois Dioni - 17 mečeva, 3 gola

Marko Lazetić - 16 mečeva, 1 gol

Rišairo Živković - 14 mečeva, 1 gol

Nikola Krstović - 8 mečeva, 1 gol

Sezona 22/23 - Pešić i Kulibali, treći nije stigao!

A onda su svi otišli iz kluba. Dionijeva pozajmica je završena, Živković je pušten da pronađe novu sredinu, Lazetić je prodat još prethodnog januara, a Pavkov i Ohi - koji se oprostio neobičnom porukom - klubove su našli u samom finišu nedavno završenog prelaznog roka. Aleksandar Pešić stigao je na vrijeme - pa polomio prst - a kada je postalo jasno da će Zvezda prodavati napadače sportski sektor je pojačanje našao u Kalifi Kulibaiju. Bivši igrač Nanta do sada nije imao dovoljno vremena da pokaže zbog čega je doveden jer je tek na dva meča ušao u finišu i to nakon tri mjeseca tokom kojih nije trenirao sa timom, ali njegove prilike da se dokaže će tek stići.

Ono što bi moglo da zabrine navijače je izostanak trećeg napadača. Prethodnih dana se često pričalo o tome da li je Zvezdi on uopšte potreban i ko bi sve mogao da bude "lažna devetka", a Miloš Milojević istakao je da je prelazni rok gotov. To znači da u Beograd neće stići Adolfo Gaič, argentinski napadač iz CSKA. Centarfor ruskog tima samo je "zatalasao" fudbalsku javnost u Srbiji svojim porijeklom, ali ipak neće biti pojačanje Crvene zvezde.

Učinak Zvezdinih napadača u sezoni 22/23: