DOŠLO VRIJEME ZA RASTANAK: Poslije 11 godina, 455 utakmica i pet trofeja - Samir Handanović napustio Inter

Legendarni slovenački čuvar mreže više nije član "nerazura".

Izvor: cristiano barni/Shutterstock

Inter je zvanično saopštio da saradnja sa legendarnim čuvarom mreže Samirom Handanovićem neće biti nastavljena, te će slovenački golman nakon punih 11 godina napustiti stadion "Đuzepe Meaca".

Njegov ugovor je istekao 30. juna, ali ga je klub držao "na ledu" dok su razgovarali o potencijalnom novom ugovoru za veterana. Međutim, sada je odlučeno da će Inter, ukoliko Andre Onana ode u Mančester Junajted, dovesti dva nova golmana, pri čemu su prvi izbor Jan Zomer iz Bajern Minhena i Anatolij Trubin iz Šahtjora iz Donjecka.

Milanski klub objavio je saopštenje u kojem zahvaljuje kapitenu na 11 godina službe, tokom kojih je odigrao 455 takmičarskih utakmica za klub i pritom osvojio pet trofeja.

40.894’ minuti giocati

️ 455 partite insieme

5 trofei



Quante emozioni Samir#ForzaInter — Inter (@Inter)July 12, 2023

Nekadašnji reprezentativac Slovenije, koji će u petak napuniti 39 godina, osvojio je titulu Serije A, dva izdanja Kupa Italije i dva italijanske Superkupa, sve te trofeje u posljednje tri godine.

"On je referentna tačka, vođa u svlačionici, hrabar kapiten. Samir Handanović bio je sve to u jedanaest sezona koliko je branio gol 'nerazura'. Pridružio se klubu 9. jula 2012. godine i već od prvog minuta pokazao izuzetne tehničke kvalitete i harizmu, postavši jedan od najboljih golmana u istoriji Intera. Čak 166 mečeva na kojima je sačuvao mrežu su dokaz za to. Zahvaljujući ovim izvanrednim brojkama", saopštili su iz Intera.

Handanović se tako izjednačio sa Ivanom Ramirom Kordobom (455) na desetom mjestu vječne liste po broju nastupa za Inter u svim takmičenjima.

Slovenački golman bh. porijekla (roditelji su mu iz Sanskog Mosta), nalazi se na drugom mjestu po broju nastupa stranih igrača u istoriji Serije A. Samo je Havijer Zaneti (615 mečeva, svi za Inter) ispred njega na ovoj posebnoj listi. Takođe, drži rekord po broju odbranjenih penala u italijanskoj ligi - 32. Nijedan drugi igrač u istoriji Serije A nije dostigao taj broj.

"Navijači Intera i cijela porodica 'nerazura' cijene sve što je Handanović uradio i žele mu sve najbolje. Hvala ti, Samire!", stoji u poruci sa "Meace".

Prije dolaska u Inter, Handanović je branio boje Domžala, Zagorja, Udinezea, Treviza, Lacija i Riminija. Prošao je sve omladinske selekcije Slovenije, a za A tim odigrao je 81 utakmice, prije nego što je 2015. odlučio da se povuče iz nacionalnog tima.

Za sada nije poznato gdje bi mogao nastaviti karijeru.

(MONDO)