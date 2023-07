AS REALA OTVORIO DUŠU O KRAHU KARIJERE! Pet mjeseci ćutao, pa progovorio o skandalu: Napao me je, uhvatio za vrat...

Isko Alarkon je sada otkrio šta se desilo u Sevilji i zašto je poslije samo pola godine bukvalno pobjegao iz kluba.

Nekada je bio jedna od najboljih igrača na svetu na svojoj poziciji, a sa samo 31 godinom Isko Alarkon je već šest mjeseci bez kluba. Nakon odlaska iz Real Madrida on je potpisao za Sevilju i brzo otišao iz kluba, a sada je pet mjeseci nakon odlaska otvorio dušu.

Otkrio je da je klub napustio zbog Monćija, sportskog direktora koji već decenijama vodi glavnu riječ u Sevilji, a sa bivšim fudbalerom ekipe iz Andaluze se čak i fizički sukobio.

"Želio sam da budem neprimjetan. Nisam se osjećao lagodno pred novinarima jer ne volim kako se sve predstavlja. Dosta je neistina koje su me vrijeđale i želio sam da se držim po strani", rekao je Isko za "Marku", pa otkrio da je dosta puta bio jako bijesan i spreman da progovori.

"Uf, mnogo puta sam bio na ivici, ali nisam želio da se uvlačim u ralje svih špekulacija. To bi bilo pogrešno. Bilo je i mojih grešaka, izvagao sam sve dobro. Izolacija mi je prijala, sagradio sa štit i miran sam. Nisam dugo dao intervju, ali sada je vrijeme. Želim da se riješim tereta kojeg držim u sebi i želim da kažem istinu o svemu što se događalo", dodao je španski vezista.

U Sevilju je stigao na poziv Hulena Lopetegija, ali je on brzo dobio otkaz. Kada je Horhe Sampaoli preuzeo ekipu čudne stvari su počele da se dešavaju u ekipi.

"Lopetegi me je zvao. Znam da me voli kao igrača i pod njegovim vođstvom sam igrao najbolji fudbal. Smatrao sam da je to dobar korak za karijeru, ali on je dobio otkaz i došao je Horhe Sampaoli. Čudne stvari su počele da se dešavaju u klubu. Pozvali su mog menadžera i tražili su način da me se riješe. Niko mi ništa nije rekao. Kada sam saznao šta žele da urade, otišao sam do Monćija i rekao mu šta sam čuo: 'Ako me ne podnosiš, budi iskren i riješićemo sve bez problema. Tu sam ispred tebe'. On je po medijima pričao da ja želim da idem, a to nije istina. Svaki dan je zvao i mene i menadžera. Maltretirao nas je, a kada dam došao da mu u oči kažem da je neiskren, došlo je do fizičkog sukoba. Rekao sam mu da je najgora osoba koju sam upoznao u svijetu fudbala, a on me napao", otkrio je Isko, a onda ušao i u detalje fizičkom sukoba sa sportskim direktorom Sevilje.

"Prišao mi je, uhvatio me za vrat i krenuli smo u obračun. Morali su da nas rastavljaju. Nakon toga nisam želio ni da čujem za povratak u tim, iako sam imao sa svima dobar odnos. Nisam želio da igram za klub čiji me sportski direktor fizički napada i potom se ne izvini. Lagao je na svakom koraku. Odlučio sam da odem bez ikakve naknade. Sve se to dogodilo na putu ka svlačionici. Osjećao sam se povrijeđenim jer sam zaista želio da pomognem klubu. Monći se očigledno nije slagao s mojim dovođenjem. Nisam plakao zbog svega, ali osjećao sam se tužno i razočarano", završio je Isko.