Vrijeme za novi rez u Zvezdi - odlazi bar 5 IGRAČA! Bahar zna ko je višak, misterija oko Kange i Kataija!

Crvenu zvezdu je ovog ljeta napustilo već 12 igrača, ali to nije kraj. Očekuje se da do kraja ljeta odu bar još petorica i to bez mladih igrača koji će na pozajmice.

Izvor: MN PRESS

Još tokom zime u Crvenoj zvezdi su najavljivali rekonstrukciju, ozbiljan rez i podmlađivanje ekipe i čini se da su zaista i održali riječ. Novi trener Barak Bahar je odmah po dolasku odlučio da ne gleda stare zasluge i bez pardona je počeo da pravi tim po svom ukusu, što je značilo rastanak sa brojnim igračima - počevši od kapitena Milana Borjana - uz dolazak fudbalera koji će podići nivo igre na optimalan za grupnu fazu Lige šampiona.

Ipak, uprkos brojnim odlascima ovog ljeta, Crvena zvezda i dalje ima previše fudbalera u svom igračkom kadru i očekuje se da u narednih mjesec dana još veliki broj igrača pokupi stvari i napusti stadion "Rajko Mitić". Jednostavno, glomazan roster zna da pravi probleme trenerima i Barak Bahar ne želi da upadne u takvu zamku u svojoj prvoj polusezoni sa Zvezdom.

Osim pomenutog Borjana koji je otišao na pozajmicu u Slovan, Crvenu zvezdu su napustili Aleksandar Pešić (Ferencvaroš), Strahinja Eraković (Zenit) Petar Stanić (TSC), Andrija Radulović (Vojvodina), Radovan Pankov (Legija), Nemanja Motika (Olimpija), Nikola Stanković (Čukarički) i Veljko Nikolić (Aris). Na pozajmice su otišli brojni mladi fudbaleri poput Miloša Gordića (IMT) i Jovana Mituljikića (Radnički), bez ugovora su ostali Seku Sanogo i Nenad Krstičić, dok se pozajmica Marka Rakonjca završila bez otkupa ugovora i vratio se u Lokomotivu iz Moskve.

Ako ne računamo pozajmljene igrače, to je čak 12 odlazaka sa "Marakane", međutim s obzirom na to da su stigla i brojna pojačanja - ako se potvrde Miloš Degenek i Uroš Kabić biće ih čak sedam - ne može da se kaže da se svlačionica previše "izluftirala", moraće još neko da ode da se ne bi stvorila gužva.

Izvor: Profimedia

Zvezda je dolascima Marka Stamenića (Kopenhagen), Pitera Olajinke (Slavija), Žan-Filip Krasoa (Sent-Etjen), Edmunda Ada (Spartak) i Omrija Glazera (Hapoel Berševa), šampionskom timu iz prošle sezone dodala praktično četvoricu novih startera (ako ne i petoricu), tako da su se tokom priprema u Srbiji i Rusiji polako definisali i prekobrojni koji će u najskorije vrijeme napustiti klub, ako ne drugačije - uz raskid ugovora.

Već sada trojica fudbalera treniraju odvojeno od ekipe i čeka se skori rastanak. Bahar je obavijestio Srnića i Gobeljića pred put na turnir u Rusiju da više ne računa na njih i da su slobodni u izboru nove sredine, dok im trenutno društvo pravi zaboravljeni Falko koji se vratio sa neuspješne pozajmice u Italiji. Skupi promašaj Crvene zvezde iz zime 2021. godine (koštao oko 1,5 miliona evra) nije u planovima kluba već duže vrijeme, a ništa se nije promijenilo ni dolaskom novog trenera koji daleko više vjeruje drugim igračima koje ima u napadu.

Izvor: MN PRESS

Njih trojica nisu usamljeni pošto je zbog disciplinskog prekršaja Bahar precrtao i Aleksa Viga, iako se solidno pokazao tokom proljeća kada je postigao gol u "vječitom" derbiju. Očekivalo se da bi možda moglo da ga potisne pojačanje na mjestu desnog beka, ali zapravo se ispostavlja da mu je "glave došao" mladi Kosta Nedeljković koji je došao iz omladinskog pogona i oduševio Izraelca. Takođe, iako se činilo da će Lazar Nikolić možda biti višak, ostavio je vrlo solidan utisak na pripremama, pa je bližu ostanku u Zvezdi nego na suprotnoj strani Irakli Azarov.

Ne samo da se Gruzijanac nije pretjerano istakao u crveno-bijelom, i daleko je od nivoa "vanserijskog talenta" koji se provlači u raznim analizama samoprozvanih skauta, nego su u Zvezdi svjesni da mogu lijepo da ga "naplate" i neće biti veliko iznenađenje ako ode tokom leta sa "Marakane". Posebno jer je Mitrović uzeo njegovo mjesto i dobio "rampu" za odlazak...

Izvor: Profimedia

U potrazi za minutažom može se očekivati da Jovan Mijatović i Nikola Mituljikić odu na pozajmice, dok Jovan Šljivić skoro sigurno ostaje jer je "sve kupio". U tom slučaju, Jegor Prucev, koji nije igrao tokom priprema u Rusiji zbog povrede, mogao bi takođe da potraži novu privremenu sredinu, a u ovom trenutku niko još nije siguran šta će biti sa Vladimirom Lučićem. Ako bi ostao u Zvezdi, njegova minutaža bi bila vrlo mala, ali istovremeno se u klubu plaše da se odreknu njegove agresivnosti i žrtve koju pravi na terenu.

Ostaje pitanje i veterana - Aleksandar Katai nije igrao u Rusiji zbog povrede i sudeći po onome što smo vidjeli, njega sada čeka manja uloga nego ranijih sezona jer je Baharov tim "već kliknuo" bez njega. Dobio je na brzini, pokazao da može da igra presing, a navike "Magika" nisu takve da bi mogao da jurca za loptom i vrši pritisak kao što to recimo rade Olajinka, Bukari ili Kraso. Znaju u Zvezdi da bi bio vrlo koristan za Superligu, ali ako dođe prava ponuda za obje strane - neće mu praviti problem.

Izvor: MN PRESS

Što se tiče Gelora Kange, koji ulazi u 33. godinu, pokazao je manjkavosti i taktičku nedisciplinu protiv Zenita i Bahar je na neki način pokazao da više vjeruje drugim veznim fudbalerima, međutim njegovo iskustvo je tako da bi bio grijeh odreći ga se. Ipak, znaju u Zvezdi i njegovu narav i da će mu teško objasniti da nije više igrač oko koga se sve vrti...

Za razliku od Borjana, koji je sklonjen brzopotezno, kao kada se skida hanzaplast sa rane, svima sa strane djeluje da bi odlazak "velike trojke" bio previše za jedno ljeto. Takođe, potrebno ih je i zamijeniti provjerenim rešenjima, a Zvezda u ovom trenutku ne želi da preplaćuje pojačanja i da stvori problem drugačije vrste u svlačionici - previše novih imena, što tek može da bude problem po hemiju unutar tima.

