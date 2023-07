Kilijan Mbape odlazi iz Evrope?! Najveća ponuda u ISTORIJI fudbala, pa besplatno u Real Madrid!

Kilijan Mbape mogao bi na godinu dana da napusti Evropu, a zatim se vrati i potpiše za Real.

Pari Sen Žermen i Kilijan Mbape ponovo ratuju, a najbolji igrač tima opet je bliži odlasku iz kluba nego ostanku u glavnom gradu Francuske. To pokazuje i spisak Parižana za pripremni period, na kojem se ne nalazi ime reprezentativca i jednog od najboljih igrača svijeta - po svemu sudeći, on je sklonjen iz tima! Možda je razlog za to i najveća ponuda u fudbalskoj istoriji...