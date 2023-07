"Ne volim da poredim timove, ne bih to sada da uradim. Svaka je utakmica priča za sebe. volim da analiziram mečeve, time ću se baviti nakon ove pobede", zaključio je Barak Bahar na kraju konferencije!

"Ne mogu da kontrolišem osećanja navijača. Ništa što navijači misle, njihova očekivanja koja su do neba, to nije problem. Mi smo na zemlji, očekujemo početak prvenstva", rekao je Bahar.

"Naša misija je da igramo bolje, da unapređujemo igru i da to radimo i nakon ubedljivih pobeda. Zvezda mora da igra dobro svih 90 minuta, da bude snažnija i da oseti intenzitet", kaže Bahar.

Da li su potrebna pojačanja?

"Uvek želim najbolje za tim, ali ću to reći to mom šefu Terziću, koji sad nije ovde. Dao sam Bukariju da izvede penal, jer je to zaslužio napornim radom i prilagođavanjem na novu poziciju. Pokazao je veliku odlučnost da se dokaže na novoj poziciji", ispričao je trener crveno-belih.