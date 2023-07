NE SMIJEMO DA PROPUSTIMO 42.000.000 EVRA: Terzić objasnio sve o prelaznom roku Zvezde

Direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić pričao o dolascima, odlascima, prelaznom roku i slabom prvenstvu koje pravi problem.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda se priprema za novu sezonu, a generalni direktor Zvezdan Terzić dan pred meč protiv Fiorentine gostovao je u emisiji na RTS-u. Tom prilikom je Terzić otkrio da je klub odbio unosnu ponudu iz Saudijske Arabije,"pecnuo" evropsku košarku i pomenuo Milana Borjana. Bilo je riječi i o prelaznom roku, pošto su pominjani Emanuel Late Lat i Strahinja Eraković.

Napadač Atalante već nedjeljama se pominje kao pojačanje za Crvenu zvezdu, ali postoji ozbiljan problem koji ne može da se riješi. U međuvremenu je i Zvezda počela da se dvoumi, jer ekipa Baraka Bahara fantastično funkcioniše i bez klasičnog napadača - u sistemu 3-5-2 koji je uspostavljen tokom pripremnih mečeva u Rusiji.

"Jeste, Late Lat je ispunjavao sve kriterijume, skauting tim predloži rješenja, trener daje zeleno svjetlo koga hoće, on se uklapao izvanredno u ovaj stil sa visokim presingom. Mi smo dogovorili sve, potpisali smo ugovor sa Atalantom za 3,5 miliona na šest rata, ali to se izjalovilo na liniji njegov klub - agenti. Postavlja se sada pitanje da li nam je potreban, ja bih volio da ga dovedem, ali ima mnogo mišljenja u klubu i uvijek se traži najbolje rješenje. U ovoj formaciji 3-5-2 biće problem uklopiti Bukarija, Krasoa, Olajinku, Kataija... Imamo veliki broj utakmica, treba nam veliki roster, naravno da to košta, ogromni su to troškovi. I prihodi i rashodi došli su nam na 52, 53 miliona evra, ali ako želimo velike uspjehe moramo investirati u igrače. UEFA od sljedeće sezone povećava nagrade, učešće u Ligi šampiona biće 40-42 miliona evra, Zvezda ne smije da ispusti tu situaciju", rekao je generalni direktor Crvene zvezde u emisiji "Oko" na RTS.

Crvena zvezda je u najvećem ljetnjem transferu srpskog fudbala prodala Strahinju Erakovića Zenitu iz Sankt Peterburga. Taj transfer donosi sedam miliona i 10 odato od naredne prodaje, ali crveno-bijeli su mogli da dobiju i više... Prethodnog ljeta odbili su to ponudu, sada nisu mogli.

"Naravno da jeste morao da bude prodat, još prošle godine. Imamo odluku skupštine da Zvezda mora da svake godine prihoduje 12 miliona, a prošle godine smo imali znatno veću ponudu od sedam miliona evra i 10 odsto za koliko smo ga prodali. Tada nam je bio potreban za Ligu šampiona. Ok, velikih je tih 9,5 miliona koje smo odbili, ali je još veće 20, 25, 30 miliona koliko smo mogli da dobijemo od Lige šampiona. Svjedoci smo da mu je pala cijena na sedam miliona. Imao je i reprezentaciju, Ligu Evrope u nogama, prosto - i godine su te koje određuju cijenu igrača, ali da ne ulazimo u razloge. Ove godine on je morao da bude prodat da ne zauzima mjesto Lekoviću, takođe mladom igraču. Mi moramo da ostvarujemo prihode od transfera, a da dovedemo za manje pare još bolje igrače", ističe funkcioner sa dugogodišnjim stažom na stadionu "Rajko Mitić".

Kao potencijalna pojačanja tokom ljeta su se pominjali i neki srpski fudbaleri, ali je Zvezdan Terzić na tu priču stavio tačku. Sa druge strane, govorio je o skauting timu, ali i problemima koje Zvezda ima u domaćem prvenstvu. "Račić, Maksimović, Milivojević? Nije realno. Ne opterećujemo se brojem stranaca... Vidim i kad se naš skauting tim fokusira na neke igrače, na njih se fokusiraju i Kopenhagen, Jang Bojs, Legija... Mislim da je Zvezda u ovom trenutku iznad tih klubova po mnogim parametrima, to me raduje, a problem Zvezde je slaba liga. Napravili smo jak tim, ali problem će nam biti. Vidjeli ste utakmicu protiv TSC-a, vicešampiona, koji nije mogao tri puta da pređe centar. Problem je što Zvezda igra Ligu šampiona, koja je svemirski brod, a dolazimo iz naše spore, neatraktivne, slabe lige. Jako će biti teško našim igračima da se prebace iz druge u turbo brzinu poslije tri dana. Mnogo bi lakše bilo Zvezdi da ima jaku ligu, jako takmičenje. Ispalo je da je najveći problem Crvene zvezde njen ogroman rast kao kluba", zaključio je Terzić.