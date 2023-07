PANČEVCI NAPRAVILI ČUDO - TRIBINA, LOŽA, REFLEKTORI: Na ovom stadionu se prvi put igra Superliga! (FOTO)

Pančevo će po prvi put imati predstavnika u Superligi, a Železničar će igrati u svom gradu, na stadionu koji je pretrpio velike promjene.

Izvor: MONDO/U.Arsić

Nakon mnogo problema koji su trajali tokom gotovo čitavog ljeta, Superliga Srbije počinje predstojećeg vikenda. U elitnom rangu srpskog fudbala po prvi put će predstavnika imati Pančevo, pošto je Železničar kao drugoplasirani tim Prve lige Srbije izborio svoje mjesto u eliti. Tokom istorijske sezone "Želja" će biti domaćin u svom gradu, a tokom ljeta je morao da se uradi veliki posao kako bi stadion ispunio sve kriterijume za mečeve protiv najboljih timova u zemlji.

Radovi u Pančevu, na stadionu u sportskom centru Mladost, bili su povod da MONDO posjeti grad na Tamišu i provjeri da li je baš sve spremno za debi. Žrijeb je želio da Železničar u prvom kolu gostuje, pa će eltini rang srpskog fudbala u Pančevo stići tek u drugoj rundi - Mladost iz Lučana biće prvi tim koji će gostovati u ovom gradu.

A da bi to bilo moguće, Pančevci su morali zasukanih rukava da prionu na posao. Između dvije sezone u srpskom fudbalu uradili su nevjerovatan posao - izgradili novu tribinu sa oko 1.200 sjedećih mjesta, postavili šest reflektora koji im dozvoljavaju da treniraju i igraju noću, napravili svečanu ložu za VIP goste i novinare, pa pozicije za kamere, asfaltirali, betonirali i "zategli" sve što je trebalo, pa su ostali samo finalni detalji... Otkrili su nam Pančevci da će klupe "ukopati" pored terena, u italijanskom stilu, a za to im je potrebno još nekoliko dana rada. Pogledajte kako sada izgleda stadion pored željezničke stanice u Pančevu:

"Pojavljivale su se priče po nekim portalima o tome gdje ćemo igrati Superligu i one znaju da poremete, ali od početka je ovo bio cilj. Željeli smo da igramo u svom gradu, za to smo se borili. Grad je uložio ogromna sredstva da nam to omogući. Moram da ih pohvalim jer su oni uradili sve ovo oko infrastrukture, a mi smo samo korisnici objekta. Pančevo je pokazalo ozbiljnost jer su ovakvi uslovi omogućeni kako bi se klub predstavio u Superligi. Bićemo dobri domaćini u svom gradu", rekao je za MONDO prvi čovjek kluba Zoran Naunković.

Pančevo će već do kraja kalendarske godine imati priliku da u svom gradu vidi dva najveća srpska kluba. Nakon Mladosti u drugom, Voždovca u četvrtom i Čukaričkog u šestom kolu, Železničar će u osmoj rundi Superlige dočekati Partizan. Slijede im zatim domaći mečevi protiv Radničkog iz Kragujevca i IMT-a, a u 15. rundi će ugostiti Crvenu zvezdu! Ti mečevi će biti praznici fudbala i najbitniji događaji u gradu, iako su ljudi u Železničaru sigurni da će Pančevci do posljednjeg mjesta ispuniti stadion čiji je kapacitet 2.000 gledalaca i na utakmicama protiv "manjih" timova u elitnom rangu.