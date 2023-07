Privremeni strateg Sarajeva pred Slogu: Iskreno saučešće dobojskom klubu zbog smrti trenera, ali želimo pobjedu

Privremeni trener Sarajeva Mensur Dogan, koji će u nedjelju voditi "bordo" tim protiv dobojske Sloge u prvom kolu m:tel Premijer lige Bosne i Hercegovine, istakao je da je on samo prelazno rješenje na klupi s "Koševa".

Izvor: Facebook/FK Sarajevo

Sarajevo će u nedjelju otvoriti novu sezonu u domaćem prvenstvu protiv Sloge iz Doboja (18.30), koja je bila pod upitnikom zbog iznenadne smrti trenera omladinskih kategorija dobojskog kluba Vedrana Sofića.

"Najprije bih želio da u ime kluba i u svoje lično ime izjavim saučešće porodici preminulog trenera Sloge Vedrana Sofića. Zaista tragičan događaj, poznavao sam ga, bavio se najviše omladinskim fudbalom. Žao mi je što se to desilo i sigurno će ovo teško pasti svima u dobojskom klubu, kojem još jednom želim da izjavim saučešće", rekao je Dogan.

Poslije eliminacije iz Evrope, "bordo" tim je prema njegovim riječima nastavio vrijedno da radi i priprema se za prvenstvene duele.

"Sad je fokus samo na jednoj strani. Svi smo svjesni šta treba da uradimo u narednoj utakmici, idemo na pobjedu i to je jedino što želimo u ovom trenutku. Želimo da pokažemo da smo spremni za početak m:tel Premijer lige BiH".

Dogan je takođe ponovio da nema ambiciju da ostane na sarajevskoj klupi već izrazio nadu da će Sarajevo što brže pronaći adekvatnog šefa stručnog štaba.

"Nemam ambiciju da ostanem trener Sarajeva i mislim da je idealno rješenje da klub pronađe nekog trenera koji se posvetio profesionalnom fudbalu, jer ja sam čitav trenerski vijek posvetio radu u omladinskim kategorijama. Ovo sam prihvatio na zahtjev kluba jer je to bilo možda najlogičnije rješenje u ovom trenutku, ali mislim da imenovanje novog trenera treba da se obavi što brže. I ja bih to želio, svi u klubu bi to željeli, ali to je proces, razgovara se sa kandidatima, traži se najbolje rješenje", podvukao je privremeni šef struke kluba sa "Koševa".

Jedan od kandidata je i legendarni Husref Musemić, koji je obavio razgovore sa čelnicima Sarajeva, nakon što je sporazumno raskinuo saradnju sa Igmanom iz Konjica. Takođe, opcija je i talentovani stručnjak iz Beograda Nestor El Maestro, koji je rođen kao Nestor Jevtić, ali se stidi srpskog porijekla.