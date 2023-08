Premijer liga usvojila novo pravilo! Zaboravite na meč od 90 minuta, stiže "noćna mora" iz Katara

Utakmice u Engleskoj će od naredne sezone trajati mnogo duže.

Premijer liga je odlučila da uvede veliku novinu za sljedeću sezonu i utakmice će ubuduće biti daleko duže. Počevši od 2023/24, primjenjivaće se instrukcija koja je važila na Svjetskom prvenstvu u Kataru, a koja podrazumijeva da se nadoknada vremena skroz drugačije obračunava i donosi veliki broj dodatnih minuta. Takva praksa je mnoge iznenadila tokom trajanja Mundijala, gdje se čak dešavalo da utakmice budu produžene i za preko 10 minuta, ali u Engleskoj ne mare za to.

"Skaj Sports" javlja da će četiri najjače lige Engleske - Premijer liga, Čempionšip, Liga jedan i Liga dva - od naredne sezone pokušati na ovaj način da se obračunaju sa "kradljivcima" vremena i nadaju se da će duže vrijeme za nadoknadu natjerati igrače da ne odugovlače kao što sada rade.

Tako su izračunali da je prošle sezone u Premijer ligi lopta bila u igri tek 55 minuta, a u drugom, trećem i četvrtom rangu engleskog fudbala to je još manje. Pretpostavka je da će novim pravilom to da se promijeni, ali to je i dalje sve u domenu teorije.

"Ne iznenađuje me tolika nadoknada, rekao sam već to tokom prethodnih emisija. Tvrdio sam da će minimum koji ćemo gledati biti pet-šest minuta, a mislim da nismo vidjeli kraće do sada. Instrukcija je data četvrtim sudijama, obračunava se svaka izmjena, ulazak ljekara, VAR provjera i gubljenje vremena. Tek će toga da bude jer nismo imali mnogo dugih VAR provjera. Kada se to desi, biće normalno 10-12 minuta produžetka. Suština je da se efektivno trajanje igre produi", rekao je tokom Svjetskog prvenstva u Kataru bivši srpski sudija Igor Radojčić.