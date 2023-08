Smeta im Partizan, hoće da ga ugase! Oštre riječi bivšeg trenera Zvezde: Tuga, sramota i bruka!

Milorad Kosanović komentarisao je dešavanja u srpskom fudbalu poslije prvog kola Superlige.

Izvor: MN PRESS

Meč prvog kola Superlige između TSC-a i Partizana je osim zbog sjajnog fudbala mnogo prašine digao i zbog suđenja Milana Mitića i njegovog tima, pa su se tako crno-bijeli oglasili saopštenjem. Tražili su kaznu za Mitića i smjenu predsjednika Sudijske komisije FSS Dejana Filipovića, zbog čega se on danas obratio i analizirao sporne situacije. Zaključak je da je zapravo TSC oštećen, ali će se sa takvom ocjenom teško pomiriti u Partizanu.

Čak je i bivši trener Crvene zvezde Milorad Kosanović stao na stranu kluba iz Humske, pa je u današnjem intervjuu za dnevni list "Informer" ispričao da je Partizan oštećen u Bačkoj Topoli uz ocjenu da mnogi žele da "ih ugase".

"Nemam adekvatnu riječ da opišem ono što sam vidio na startu Superlige. Svi napadaju Partizan, a on jadan sam nema snage ni da se izbori da odbrani mjesto koje je osvojio prošle sezone. Mnogima smeta njegovo ime i hoće, ne samo da ga ponize, već da ga ugase. Tuga je to i sramota velika za srpski fudbal. Umjesto da se priča o utakmici u Bačkoj Topoli u kojoj je bilo čak šest golova, glavna tema je sramotna arbitraža. To je bruka, onakve početničke greške dugo nisam vidio. I tek je počelo, ima tako da se tjera do samog kraja", kazao je iskusni srpski trener.

Takođe, Kosanović se dotakao i utakmice Crvena zvezda - Vojvodina (5:0), u kojoj je prema procjeni sudijskog analitičara Zdravka Jokića oštećen srpski šampion. Prema mišljenju "čika Miše", ugasio je televizor poslije petnaestak minuta kada je vidio da se novosadski tim ponižava.

"Ni ono što se desilo na 'Marakani' nije ništa bolje. Penal, pa crveni karton, katastrofa. Nisam mogao ni da gledam, promijenio sam kanal poslije 15 minuta. Ne mogu da vjerujem da je Vojvodina sebi dozvolila da na derbi ode sa drugim timom, da se onako ponižava. I vidim svi pričaju i pišu kako Zvezda igra strašno, kako je nepobjediva, ali vidjećemo kada dođe Evropa. Jeste ona jaka za naše uslove i prilično sam siguran da će i više nego ubjedljivo ponovo osvojiti titulu, ali nije to baš tako kako se u javnosti prikazuje. Pokazaće Liga šampiona kakav je to nivo", zaključio je Kosanović.