Amerikanci baš NIŠTA ne znaju o fudbalu - evo šta su izgovorili o Lionelu Mesiju!

Čuli ste za onu poslovicu "Ćutanje je zlato", možda bi i Amerikanci trebalo da počnu da je koriste. Gluposti koje su izgovorili o Lionelu Mesiju u jednom podkastu je zaista teško objasniti. Očigledno je da tri momka koja pričaju o fudbalu ne znaju ama baš ništa o tom sportu. Da znaju, sigurno ne bi izgovarali ovakve stvari.

Njih trojica došli su na ideju da u podkastu pod imenom "It is what it is" pričaju o Argentincu i o golu koji je dao za pobjedu u svom prvom meču za Inter iz Majamija. Gol je dao iz slobodnog udarca, dok su oni sve vrijeme objašnjavali da je to gol iz penala. Onda su počeli da razmatraju da li je možda to namješteno. Na kraju se uključio i neko iza kamera ko im je objasnio da će "Mesi biti kapiten MLS lige"...

Ovako je tekao razgovor trojice momaka koji su razgovarali o Mesijevom golu, a pojedini navijači su ga nazvali "najglupljih 47 sekundi u istoriji sporta":

Prvi momak: " Da li mislite da je namješteno? Prva utakmica Lea Mesija u MLS ligi. Neriješen je rezultat. Kada je neriješeno, onda se izvode penali, zar ne? Mesi dolazi i daje gol sa penala za pobjedu "

" Drugi momak: "Dao je gol za penala za pobjedu u prvoj utakmici?

Treći momak: " Možda je samo slučajnost ".

". Drugi momak: "Možda je samo to, on je legenda".

Treći momak: "Mene samo zanima kako biraju osobu koja će da izvede penal? Da li je to osoba nad kojom je napravljen penal ili kako?

Glas iza kamere: "Kreće od kapitena, pa se dalje biraju izvođači penala."

Treći momak: "Znači Mesi je kapiten tima?"

Prvi momak: "Evo, dobili smo ekskluzivu iza kamere, Mesi će biti novi kapiten MLS lige. Da budemo iskreni, svi ovdje smo mogli da očekujemo da će to da se dogodi."

