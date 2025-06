"Istorija neće pamtiti Nikolu Jokića": Od odluke porodice Krenke zavisi mu cijela karijera

Čitava karijera Nikole Jokića, odnosno njegova uloga u istoriji NBA lige, pod znakom pitanja je zbog odluka koje donosi porodica Krenke u čijem je vlasništvu ekipa Denver Nagetsa.

Nikola Jokić je već pet godina najbolji igrač NBA lige, Denver Nagetsima je donio prvu šampionsku titulu, a u MVP trci tri puta je završio na prvom i dva puta na drugom mjestu. Dok se u Americi razmišlja da li je srpski košarkaša među pet najboljih centara svih vremena, odnosno da li je među 10 najboljih košarkaša ikada, postoje i oni koji u prvi plan ističu ono što fali Nikoli Jokiću.

Novinar Adam Brubejker sa portala "Nugg Love" u autorskom tekstu tvrdi da će istorija brzo zaboriti Nikolu Jokića ukoliko se nešto drastično ne promijeni. Po njegovim riječima, Nikoli Jokić ima nedovoljno šampionskih titula u NBA ligi da bi ga istorija pamtila kao jednog od najboljih koji su se ikada bavili košarkom.

"Stav Džoša Krenkea je jasan. On vjeruje da ova generacija Denver Nagetsa može da osvoji još jednu titulu. Denver će pokušati da unaprijedi stvari, oslanjajući se na razvoj igrača u timu i trenerske sposobnosti Dejvida Adelmana. Ali ako se ispostavi da Krenke nije u pravu, to će štetiti naslijeđu Nikole Jokića", napisao je Brubejker i dodao: "Da se ​​Jokić danas penzionisao, već bi bio zabilježen kao konsenzus među 15-20 najboljih igrača svih vremena. Niko osim Majkla Džordana i Lebrona Džejmsa nije imao ovakvih pet godina u ligi, ali u njegovoj biografiji i dalje nedostaje jedan ključni sastojak: Višestruke šampionske titule".

Nikola Jokić je maestralno koristio sve situacije u kojima je imao pomoć saigrača. Denver Nagetsi su bili veoma dobri u "bablu", kada se završnica lige igrala na Floridi tokom pandemije korona virusa, a zatim su bili najbolji tokom puta ka tituli u proljeće 2023. godine. Problem za srpskog centra je što nije imao dovoljno dobrih opcija u ostalim situacijama - saigrači su mu često igrali ispod prosjeka, a čelni ljudi franšize nisu vukli prave poteze da se to ispravi. U takvim uslovima nisu na najbolji način "naplaćene" MVP sezone centra iz Sombora.

Zbog toga što Denver Nagetsi nisu osvojili više šampionskih titula, neke sljedeće generacije mogle bi da gledaju Nikolu Jokića ispod oka. Ok, individualne nagrade će biti tu i njih niko ne može da oduzme, ali će se tražiti i titule. Da li pamtite baš sve igrače koji su po jednom osvojili NBA prsten? Da li je Nikola Jokić "veći" od Kevina Durenta koji je iz Oklahome otišao u Golden Stejt kako bi sa najjačom ekipom u ligi osvajao titule? Neki će reći da nije, samo zato što će trofeji pisati na papiru, pored njihovih imena.

"Više titula razdvojilo bi Nikolu Jokića od ostatka lige. Džordan i Karim imaju po šest, Medžik, Dankan i Kobi imaju po pet, Lebron, Šek i Stef imaju po četiri. Leri Bird ima tri. Jokić ne mora nužno da parira svim tim momcima, posebno imajući u vidu da nikada nije igrao sa saigračem dobrim kao što su Skoti Pipen ili Dvejn Vejd. Ali da bi zaista obezbijedio mjesto u istoriji koje zaslužuje, potreban mu je barem još jedan prsten. Ako nekako može da osvoji još dva, možda će čak početi da flertuje sa najboljih pet u istoriji", napisao je Brubejker.

Praktično, mjesto Nikole Jokića u istoriji NBA lige zavisi od poteza koje će porodica Krenke povući ovog ljeta. Odlučili su da mjesto prvog trenera dodijele Dejvidu Adelmanu koji je godinama bio pomoćnik Majkla Melouna, a za sada još nisu napravili neki konkretan potez što se tiče promjena u igračkom kadru. Prethodnih nedjelja čitali smo da bi Denver mogao da trejduje Džamala Mareja ili Majkla Porter Džuniora.

Ipak, Brubejker tvrdi da to nije plan. Po njegovom mišljenju, Denver u novu sezonu ulazi sa tek kozmetičkim promjenama. to znači da će Jokić morati da igra još bolje nego do sada kako bi Nagetsima donio titulu. Ukoliko ne uspije u tome tokom narednih nekoliko sezona - a nema ih još mnogo na ovako visokom nivou - istorija ga neće pamtiti kao najdominantnijeg košarkaša svoje generacije.