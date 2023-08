Šta povezuje Toma Brejdija i Nikolu Žigića? Najveći ikada se oglasio, a na snimku je i Srbin: "Možda se pitate..."

Tom Brejdi postao je dioničar u Birmingemu, klubu u kom je Nikola Žigić ostavio trag.

Izvor: Printscreen/Twitter/Birmingham FC

Tom Brejdi i Nikola Žigić u istoj rečenici. Nešto što vjerovatno nikada ne biste očekivali da pročitate. Upravo to se sada dogodilo. Jedan od najvećih sportista svih vremena odlučio je da počne da ulaže u fudbal i postao je dioničar u Birmingemu. Engleski klub je objavio snimak sa njegovom izjavom, a na klipu se nalazi i čuveni srpski napadač.

U momentima kada Brejdi priča o uspjesima i pobjedama vidi se kako Srbin podiže pehar u plavom dresu čuvenog kluba. "Evo o čemu se radi, postajem dio uprave Birmingema. Možda se pitate šta ja znam o engleskom fudbalu, hajde da kažemo da imam mnogo toga da naučim. Znam dosta toga o pobjeđivanju i može to da se prenese. Uspjeh počinje radom koji se dešava kada kada niko ne gleda", počeo je Brejdi.

Potom se obratio navijačima. "Tim nije ništa bez grada koji je uz njega. Vjerovatno i najvažnije od svega je to što volim kada me potcijene. Dug je put za Birmingem, ali ovi navijači nikada nisu prestali da vjeruju. Imamo pjesmu koja kaže da idete do kraja puta. Ja ću biti sa vama na tom putu. Vidimo se na 'Sent Endrjuzu' uskoro", zaključio je Brejdi.

Podsjećanja radi Žigić je u Birmingemu igrao od 2010. do 2015. godine i na 159 mečeva dao je 36 golova. Najveći uspjeh sa engleskim klubom ostvario je u sezoni 2010/11 kada je osvojio Liga kup. U finalu je savladan Arsenal (2:1), a upravo je Žigić dao gol za vođstvo u 28. minutu. Izjednačio je Robin Van Persi u 39, a pobjedu je donio Obafemi Martins u 89. minutu.