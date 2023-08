Rekli su Baharu: Ključevi su kod tebe, izvoli! Milojević o novom treneru Zvezde: Htio sam i ja brze igrače, ali...

Bivši trener Crvene zvezde Vladan Milojević i dalje prati nastupe svog kluba i video je šta je sve uradio Barak Bahar ovog ljeta.

Vladan Milojević je napravio revoluciju u Crvenoj zvezdi i uspeo je da je podigne od 2017. godine ulazeći dva puta u grupnu fazu Lige šampiona i to nakon što je klub počinjao od prvog kola kvalifikacija. Njegovim stopama nastavili su Dejan Stanković i Miloš Milojević, dok je ovog ljeta odlučeno da "ključeve" preuzme izraelski trener Barak Bahar i to u sezoni kada je obezbjeđen direktan plasman u elitu.

"Zvezda se opredijelila za stranog trenera i želim mu sve najbolje", rekao je Vladan Milojević gostujući u emisiji "Miljanov korner" dotakavši se potom dobrih izdanja crveno-bijelih tokom pripremnog perioda: "Kako mi izgleda Zvezda? Pazite, mi smo znali da treba da imamo brze igrače, ali to ne možete da nađete na tržištu sa onime što vi možete da investirate. Ovo je drugi nivo. Mora mnogo kockica da se sklopi da bi neko došao".

Vladan Milojević je istakao i da u njegovo vrijeme u Crvenoj zvezdi jednostavno nisu imali prostora da dovedu formirane i skupe igrače kao što je to bio slučaj ovog ljeta: "Dolazite nekad u situaciju daj šta daš, a sada je situacija da klub i menadžment u ovom trenutku tačno znaju šta hoće. Uvijek spominjem Terzića, znao je šta treba, samo je čekao da se to poklopi. Nisam pratio Makabi da vam kažem nešto o njemu, ali vidi se da rade planski. Svakako je Bahar dobar trener i odabrani su takvi igrači, inteligentan je da napravi dobru igru, imao je i vremena tokom priprema, sada ima i odmorne igrače, osvježena je ekipa...", zaključio je bivši igrač i trener Crvene zvezde koji je do ovog ljeta radio u kiparskom Apoelu.

Osvrnuo se Milojević i na veliki broj igrača koji su precrtani ovog ljeta. Krenulo je sa Milanom Borjanim, doskorašnjim kapitenom crveno-bijelih, dok je potom Bahar procijenio da su višak i Slavoljub Srnić i Marko Gobeljić. Svi oni igrali su kod Vladana Milojevića i emotivno je vezan za njih.

"Vi kada gledate posao, to je surovo, drugačije su malo emocije. Zvezda se opredijelila za taj model. Nemaju ti igrači za šta da žale, ostaće dio Crvene zvezde. Ja sam i privatno dobar sa njima. Nekada se negdje zatvori krug i treba poštovati, došao je trener sa novim idejama, mi možemo da budemo emotivni, ali... Rezultat je na kraju presudan da li ste uspjeli ili niste. Da li je trebalo ili ne? Naravno da je trebalo. Nikad se ne zna kada je tajming. Ako vi svaku odluku preispitate, to nije dobro, morate da stanete iza trenera. Zvezda je stala iza toga i trener je rekao šta želi. Ključevi su kod njega i izvolite, mi stojimo iza tebe. Ako kažete nemojte ovo, ono, ulazite u kompromise. Svi ti momci koje ste nabrojali treba da budu ponosni na to što su uradili u Zvezdi, ali Zvezda je iznad svih nas i nema potrebe da se stavlja lični interes iznad kluba", poručio je Milojević.