Neće u Zvezdu i Ligu šampiona, već hoće u drugu ligu!

Napadač Emanuel Late Lat umjesto u Crvenu zvezdu prelazi u Midlzbro i boriće se za Premijer ligu.

Tokom većeg dijela ljetnog prelaznog roka pričalo se i pisalo da Crvena zvezda želi Emanuela Late Lata iz Atalante, postignut je dogovor oko njegovog transfera u Beograd i kada su ostali posljednji detalji - sve je propalo. Menadžeri napadača italijanskog tima nisu mogli da se dogovore sa klubom oko rastanka, pa je i Zvezda postepeno počela da se hladi. U međuvremenu je kao pojačanje pomenut Luka Jović, a Late Lat je prestao da bude interesantan i pored toga što su crveno-bijeli željeli da ga plate 3,5 miliona evra.

Emanuel je prošao kompletne pripreme sa timom iz Bergama, ali kada je Atalanta odlučila da kupi Đanluku Skamaku iz Vest Hema za 25 miliona evra i dodatnih pet kroz bonuse, postalo mu je jasno da za njega mjesta nema. Beograd mu je tada već bio predaleko, pa je morao da se okrene drugim opcijama - po svemu sudeći, naredna destinacija mu je Engleska, gdje će u Čempionšipu nositi dres Midlzbroa!

Kako prenosi italijanski novinar Đanluka di Marcio, engleski tim spreman je da plati obeštećenje koje je otprilike isto kao kada se napadač dovodio u vezu sa Crvenom zvezdom. Za fudbalera je spreman četvorogodišnji ugovor, uz mogućnost produžetka za još jednu sezonu, a Emanuel Late Lat trebalo bi da bude važno pojačanje u borbi za Premijer ligu. Prethodne sezone Midlzbro je stao u polufinalu plej-ofa i sada želi korak više u drugom rangu engleskog fudbala.

Kvalitet za ulazak u Premijer ligu prepoznali su u napadaču koji je do prije samo nekoliko sedmica bio prva želja učesnika grupne faze Lige šampiona. Crvenoj zvezdi je Late Lat "zapao za oko" sjajnim igrama u Sent Galenu prethodne sezone, a zanimljivo je da mu je to bila osma pozajmica na koju ga je Atalanta poslala.

On je u dresu tima iz Bergama odigrao samo tri zvanična meča, iako je još kao dječak stigao u mlađe kategorije ovog kluba. Šansu da se nametne dobijao je samo u Kupu Italije, nikada nije igrao Seriju A, a nakon igranja za sedam niželigaških klubova u Italiji pozajmljen je u Švajcarsku i tamo dobio priliku da eksplodira.