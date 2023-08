I HRVATSKA ĆE SUDITI UHAPŠENIM HULIGANIMA?! Advokat otkrio detalje - Grci mogu da ih traže bilo kad!

Hrvatski advokat otkrio da Grčka može da pusti, pa u bilo kom trenutku zatraži ponovno hapšenje navijača Dinama iz Zagreba.

Izvor: Profimedia

Hrvatski huligani koji su otputovali u Atinu pred meč AEK - Dinamo Zagreb napravili su haos u glavnom gradu Grčke i dan pred utakmicu počinili ubistvo nedaleko od stadiona. U navijačkom obračunu poginuo je Mihalis (29), a i dan kasnije ne smiruju se tenzije - uhapšeno je preko 100 osoba, neki od njih su izvedeni pred sud, a pojedini navijači hrvatskog tima i dalje bježe od policije po cijeloj zemlji. Šokantne informacije o slučaju koji je uzbunio Evropu otkriva hrvatski advokat Fran Olujić, koji smatra da bi pojedincima moglo da se sudi u Hrvatskoj, nakon što budu pušteni da se vrate kući.

Po njegovim riječima, Hrvatska bi mogla da bude zainteresovana za pojedine uhapšene huligane, pa da protiv njih pokrene postupke ukoliko Grci u nekom trenutku odluče da odbace optužbe i dozvole im povratak u rodnu zemlju. Sa druge strane, Hrvatska će imati obavezu da Grčkoj u svakom trenutku izruči uhapšene, jer po evropskim zakonima potjernice u Zagrebu, Splitu ili Rijeci važe isto kao one u Atini!

"Čak i ako bi neke od ovih osoba bile puštene da se vrate u Hrvatsku, potpuno je moguće da one kasnije budu vraćene nazad u Grčku. Postoji evropski nalog za hapšenje i ako vas traži sud u Atini ili Kopenhagenu, to je kao da vas traži sud u Rijeci ili Splitu. Mi imamo zakon o suzbijanju navijačkih nereda i naša policija sve ove osobe koje su bile u Grčkoj može ispitati u posebnom postupku i provesti kriminalističku obradu jer je riječ o hrvatskim državljanima. Onima koji će biti osumnjičeni sasvim sigurno će se suditi u Grčkoj, ali to ne znači da ostali nisu sigurnosno interesantni hrvatskoj polijciji jer može se opravdano pretpostaviti da im nije prvi put da učestvuju u navijačkim neredima, pa i izvan Hrvatske.", rekao je hvatski advokat Olujić za "N1" i otkrio: "Biće dosta teško individualizovati krivicu i naći konkretne počinitelje."

Takođe, hrvatski advokat smatra da će hrvatski huligani imati otežavajuće okolnosti kada protiv njih budu podignute optužnice - Grčka ih neće posmatrati kao navijače, već kao organizovanu grupu koja je ušla u zemlju kako bi napravila haos. Doduše, to bi vjerovatno bila i preporuka UEFA u ovom slučaju, jer se od ranije zna da je gostujućim navijačima zabranjeno da gledaju mečeve trećeg kola kvalifikacija između Dinama i AEK-a.

"Vidjećemo kako će grčko državno tužilaštvo kvalifiikovati ovaj slučaj. Nisu oni došli u Grčku da navijaju za svoj klub nego su vrlo vjerovatno došli da počine kazneno djelo.Nije ovdje riječ o nekakvim navijačima, to su osobe koje su ciljano i svjesno išle na dugačak put u drugu državu kako bi počinili nered. Evidentno je da je riječ o osobama koje idu kako bi činile nerede, ovo je duže vrijeme planirano i te navijačke grupe su bile u dužoj komunikaciji. Vidljivo je da je postojao plan sukoba u Grčkoj."