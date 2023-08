Legendarni golman Mančester junajteda kritikovao menadžera Arsenala: "Da li znate šta ste uradili?"

Piter Šmejhel osudio je postupak Arsenala

Izvor: MN PRESS

Peter Šmejhel bivši golman i legenda Mančester junajteda osudio je postupak Arsenala, koji je doveo španskog golmana Davida Raju (27) iz Brentforda, iako već ima "jedinicu", Engleza Arona Ramsdejla (25). Danac koji je jedan od najboljih u istoriji ocijenio je da se tako pravi loša atmosfera u svlačionici jer umjesto da menadžer Mikel Arteta motiviše igrače ,on pravi rivale. Tako je i od golmana Raje tražio da se dokaže da je bolji od njegovog kolege.

Šmejhel je na svom Tviter nalogu istakao da ne razumije kako je trener došao do zaključka da je dobro da ima konkurenciju za "broja 1" u timu, pa je istakao: "Pozicija golmana je veoma pipava. Ne možeš uraditi ništa drugo nego samo da čekaš da se stvari same razviju. Tražiti od golmana da se dokaže da je bolji od drugog tjeranjem da igrač uradi ono što ne želi, stvarno to ne razumijem. To je pozicija u kojoj samo želiš da si stabilan. Kada imaš takmičarsku situaciju u klubu, golman tada igra za svoj opstanak a ne za tim. Šta imaš od toga da stvoriš nesigurnost kod igrača?", napisao je bivši golman pa dodao:

"Kada u isto vrijeme imaš dva igrača koji se bore za poziciju stvaraš neprijateljsku atmosferu u svlačionici, što nikako nije zdravo za igrače. Oni treba da znaju da i kada krene loše i kada naprave neku grešku koja će koštati cijeli tim, to se dešava. Zato je tu trener da im kaže: "Sve je u redu, ti ćeš uvijek biti moj broj 1". Kao šef moraš da ih motivišeš i daš im samopouzdanja, inače ne možeš očekivati 100% od ekipe", zaključio je Šmejhel.