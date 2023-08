Ivanić i Katai ne mogu, a Kanga? Trener Zvezde opet pričao o Gaboncu: Trenira, naporno radi...

Trener Crvene zvezde Barak Bahar govorio je pred meč protiv Spartaka.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je na fantastičan način počela novu sezonu i trener Barak Bahar želi da nastavi niz dobrih rezultata i protiv Spartaka predstojećeg vikenda. Subotičani stižu u subotu (20.30) na stadion "Rajko Mitić", a ponovo u ekipi neće biti dvojice najvažnijih igrača iz prethodnih sezona. Mirku Ivaniću je potrebno nešto duže vrijeme da zaliječi povredu, dok je Aleksandar Katai tek počeo da radi odvojeno od ekipe.

"Katai ima veliku želju da se vrati na teren i normalnom trenažnom procesu. Za sada radi sa ekipom, ali još uvijek kao džoker, ne punim intenzitetom. Očekujemo da se u narednoj sedmici ili možda čak za dvije vrati normalnim treninzima sa timom. Što se tiče Ivanića, mislili smo da će se do sada oporaviti, ali potrebno je još malo vremena, verujemo da će biti spreman sljedeće sedmice", poručio je Barak Bahar na konferenciji za medije dodavši da ni oko Gelora Kange nema misterije: "Kanga odlično trenira, naporno radi, naravno podjednako je važan za ekipu kao i svi ostali igrači".

U toku ove sedmice Crvenu zvezdu bi trebalo da napuste dvojica igrača, ali je po tom pitanju Barak Bahar "zaključan". Gotovo sigurno je da će se Irakli Azarov preseliti u Šahtjor za oko tri miliona evra, dok mladi Jegor Prucev treba da ode na pozajmicu u Celje. Da li to znači da stižu pojačanja? Ostalo je još mjesec dana do kraja roka i vidi se šta Zvezdi fali.

"Razgovaram sa menadžmentom kluba, ukoliko pronađemo igrača koji može da unaprijedi ekipu on će postati dio Crvene zvezde", samo je kratko odgovorio Barak Bahar koji daje vrlo diplomatske odgovore za sada.

Što se tiče igre Zvezde, Bahar smiruje euforiju i ističe da "nijedna pobeda nije bila laka" i da moraju da dižu formu kako bi bili spremni za Ligu šampiona, a za to je potrebno da na svakoj utakmici igraju visok presing i da nastave da postižu veliki broj golova. Zahteva od svojih igrača da budu još brži i efikasniji, što smatra da će doći, pošto mu se dopada odnos prema igri do sada. Tako mora da bude i protiv Spartaka čijeg trenera Aleksandra Keržakova takođe prati.

"Čuo sam za trenera Spartaka i upoznat sam sa činjenicama koje su mi bile neophodne za pripremu utakmice. Nismo imali prilike da se sretnemo kao igrači na terenuNaš stručni štab je analizirao protivnika, kao što to čini pred svaku utakmicu. Ne bih isticao slabe ili jake tačke predstojećeg rivala, nije vrijeme za to. Fokusiran sam na utakmicu i moju ekipu", zaključio je on.