Novi fudbaler na "Koševu": Prošao školu Dinama iz Zagreba, a dolazi iz Domžala

Dvadesetdvogodišnji vezni igrač Edin Julardžija zvanično je novi fudbaler Sarajeva s kojim je potpisao trogodišnji ugovor.

Izvor: Promo/FK Sarajevo

Zagrepčanin, koji je prošao Dinamovu školu, označen je kao veliki potencijal.

U arijeri nosio je dresove Slaven Belupa, Šibenika i Gorice gdje je odigrao 32 utakmice, a na "Koševo" dolazi iz slovenačkih Domžala.

"Velika je čast potpisati za FK Sarajevo. Znam šta me čeka. Moje lične ambicije, a i ambicije kluba su velike i radujem se prvom zvaničnom nastupu. Klub je uložio mnogo napora kako bi me doveo u svoje redove i to mi daje još veću motivaciju da se dokažem. Želio bih se zahvaliti na ukazanom povjerenju i obećavam da ću dati sve od sebe da ispunim želje kluba i navijača", rekao je Julardžija, a prenio klupski sajt.

Sportski direktor "bordo" tima Senijad Ibričić odlično poznaje kvalitet novog igrača Sarajeva.

“Edina poznajem još iz perioda dok je bio u Dinamu gdje je bio kapiten u mlađim selekcijama. Prvu priliku smo iskoristili da ga dovedemo u Domžale, a on je svojim pobjedničkim mentalitetom i odličnim karakterom uvjerio sve oko sebe da se radi o odličnom igraču”, rekao je Ibričić.