Marinović: Trebala nam je ova pobjeda za samopouzdanje!

Vinko Marinović zadovoljan što ekipa nije pala poslije primljenog gola i što je došla do pobjede koja će mnogo značiti za samopouzdanje.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Banjalučki Borac savladao je Igman 4:1 poslije preokreta koji je režirao Milan Makarić sa dva pogotka, a kasnije su se u strijelce upisali i Hoze Kortes i David Čavić.

Trener Borca bio je zadovoljan poslije trijumfa i prva tri osvojena boda u novoj sezoni Premijer lige BIH.ž

"Čestitam igračima na pobjedi, bili smo pod imperativom i nije bila laka utakmica. Imali smo taj problem što smo imali taj posjed na početku, a Igman je došao do vođstva. Srećom izjednačili smo brzo, a onda u pravom vrijeme došli do preokreta u najbolje vrijeme,što nam je dalo samopouzdanje u nastavku. Dogovorili smo se da nastavimo i da pokušamo doći do trećeg gola kako bismo utakmicu priveli u mirniji tok, što smo u ovoj utakmici i uspjeli. Ima stvari još koje treba da popravimo, ali zasluženo smo pobijedili", rekao je Marinović.

Njegova ekipa nije pala poslije primljenog gola, trebalo joj je tek stotinjak sekundi da izjednači.

"Nismo pali, dobro je da smo odmah uspjeli da izjednačimo. Trebala nam je pobjeda za samopouzdanje. Kroz pripreme smo imali dosta problema, došlo je i dosta igrača. Jedan period smo se pripremali za jednu utakmicu protiv Austrije, što nam je oduzelo dosta vremena jer smo sa Austrijom znali način na koji ćemo igrati, a poslije smo ušli u prvenstvo gdje igramo na jedan drugi način. Nismo to dobro uradili protiv Željezničara, danas je bilo dosta bolje i na nama je da nastavimo da radimo i pripremamo se za utakmice koje predstoje", zaključio je Marinović.

Trener Igmana Dženis Ćosić čestitao je Borcu na zasluženoj pobjedi.

"Prvo poluvrijeme bilo je izuzetno dinamično, dosta dobra utakmica sadržajna i sa jedne i sa druge strane. Čestitke Borcu na zasluženoj pobjedi, možda rezultatski je malo viša, ali kako smo u drugom poluvremenu bili indolentni možda je i to bilo zasluženo. Prvih pola sata koliko smo igrali, tu smo napravili i neke šanse. Imali smo prilike za kojima možda možemo i da žalimo, a postigli smo i gol. Sigurno ta dva gola, posebno taj izjednačujući već u sljedećem napadu to je poremetilo tim, a nakon gola u zadnjim sekundama prvog poluvremena bilo je teško da se vrati ekipa. Kartoniran je i mladi štoper, htjeli smo da ga sačuvamo. Malo smo napravili u drugom poluvremenu, napadi su bili dosta jalovi, još jednom čestitam Borcu na zasluženoj pobjedi", rekao je Ćosić.