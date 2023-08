Namještanje utakmica? To su gluposti! Oglasio se Zvezdan Terzić: Šire se dezinformacije

Generalni direktor Crvene zvezde govorio o optužbama za namještanje utakmica u domaćem fudbalu.

Izvor: MN PRESS

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić rekao je u intervju "Sportskom žurnalu" da je situacija u srpskom fudbalu posljednjih pet ili 10 godina mnogo regularnija nego prije nekoliko decenija.

Upitan za namještanje na ovdašnjim terenima, Terzić je dao eksplicitan odgovor da su ti navodi "gluposti". "To su gluposti. Ja sam igrao i osamdesetih godina stare Jugoslavije, ja vam kažem da se danas igra mnogo, mnogo poštenije i ispravnije nego u Titovoj Jugoslaviji. Svjedoci smo da je 86-87. godine od 9 utakmica 7 bilo namješteno. Svi smo svjedoci toga. I to je bilo 86. godine u vrijeme komunističke Jugoslavije. Ja vam kažem da je danas mnogo, mnogo korektnije, čistije, regularnije nego ikada", kazao je on.

"I generalno se igra regularan fudbal, niko nikog ne pušta. I to su samo priče, tračevi, nego su ovi portali, mnoštvo portala, društvenih mreža, prave zbrku i klikove i šire dezinformacije itd. Ne danas, generalno posljednjih pet, deset godina, igra se mnogo, mnogo regularnije nego prije 30, 40 godina", dodao je Zvezdan Terzić.

Doduše, skandal sa optužbom za namještanje utakmica ipak je potresao srpski fudbal ovog ljeta, jer je Kolubara izbačena iz lige uz teške optužbe iz Fudbalskog saveza Srbije. Potpredsjednik Branislav Nedimović ovako je govorio o tome: "CAS je međunarodno sportski sud u Lozani, po žalbi Kolubare zbog namještanja FSS je kaznio Kolubaru. Potvrdio je da je bilo namještanja, potvrdio proceduru FSS, doduše umanjio kaznu sa devet na šest bodova i na bazi toga mi imamo situaciju da na bazi toga mi imamo tim koji je namješta utakmice, mi smo svega toga svjesni. Od toga ne može niko da pobjegne".

Prema presudi Međunarodnog suda za sportsku arbitražu u Lozani, potvrđena je optužba FSS, ali i ublažena kazna koju je Savez odredio Kolubari. Sa tom kaznom, Kolubara ne bi ispala, a onda je klub iz Lazarevca ipak prebačen u niži rang zbog tehničkih nepravilnosti - manjka neophodnih stolica na stadionu i zbog optužbi za papirološke propuste u funkcionisanju kluba.