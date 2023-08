Nekadašnji trener banjalučkog Borca: Tri čovjeka iz Srbije mi rade o glavi! Dvojica su političari, a treći moćnik iz FSS

Srpski trener dao je izjavu "pravo sa fronta", iz Ukrajine u kojoj je već godinu i po dana rat.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Dok Ukrajinu pogađa rat na istoku, a ruske trupe već godinu i po dana zauzimaju položaje u regionima koji žele razgraničenje, Nenad Lalatović se odlučio na neobičan potez. Srpski trener, nekadašnji igrač Šahtjora, otputovao je u Ukrajinu i preuzeo Zorju koju trenira ove sezone. Za to su djelimični zaslužni i moćnici koji su ga otjerali iz srpskog fudbala.

Lalatović se sa lica mjesta oglasio i otkrio koliko mu je teško da radi u uslovima koji vladaju u Ukrajini - dok je polovina zemlje u radu, a treninzi se prekidaju zbog bombi!

"Pozdrav svima u Srbiji. Danas se desilo nešto strašno ovdje. Radili smo, imali trening, jer sutra imamo utakmicu. I u toku treninga, poslije 20 minuta, vidjeli smo da ka nama veliko brzinom ide jedno pet ili šest džipova, sa preko 20 specijalaca sa nekoliko pasa. Rekli su nam da izađemo sa terena. Kazali su nam da su dobili dojavu da je postavljena bomba", priča Lalatović za "Kurir" i nastavlja: "Bili smo uplašeni, brzo smo ušli u autobus i vratili se u hotel. Ne znam da li je bomba bila stvarno postavljena. Bilo je to strašno. Ne bih bilo kome poželio da to doživi."

Trener Zorje iz Luganska ispričao je koliko je teško raditi u ratnim uslovima, dok se Rusija i Ukrajina bore za teritorije. "Neprijatno je kada imate trening, da se prekida zbog sirena, jer rakete lete po nebu. Srušila se jedna raketa prije nekoliko dana na pozorište. Stradalo je mnogo djece, ovo je stvarno genocid koji se dešava prema ukrajinskom narodu. Ne pričam ovo da bi neko mislio da se plašim. Nije tako,. Nisam sišao u sklonište, niti hoću", ispričao je Nenad Lalatović.

Na kraju, nekadašnji fudbaler Crvenen zvezde i bivši trener banjalučkog Borca govorio je i o svom odlasku iz Srbije. Po njegovim riječima, moćnici mu rade o glavi, a dvojica političara žele da unište njegovu trenersku karijeru. Zbog toga što mu nije dozvoljeno da radi u Srbiji, morao je da ode!

"Ovo što sam došao ovdje u Ukrajinu, željeli su neki ljudi iz Srbije. Ovo što sam preživio za ovih 60 dana u Ukrajini... Biću uz Ukrajinu i ukrajinski narod do samoga kraja. U Srbiju ću se vratiti samo ako mi se nešto desi. Želim da kažem trojici ljudi u Srbiji zbog kojih sam ovdje. Dvojica su politički aktivni, treći je u FSS. Oni rade o glavi Nenadu Lalatoviću. Lično su pričali po gradu kako će mi doći glave, kako će skratiti moj dugački jezik i kako će uništiti moju trenersku karijeru", otkrio je trener Zorje iz Luganska i dodao: "Oni su previše moćni, imaju snagu u Srbiji. Oni su srećni što sam ja u Ukrajini. Ja im kažem da mi glavu neće skinuti, jer im nikada ništa nisam uradio. Ako sam radio nešto, griješio sam prema samom sebi, nikad namjerno nisam bilo kome naudio... Imao sam ponude tri srpska kluba, prije nego što sam došao u Zorju. Ti moćni ljudi nisu dozvolili da radim u Srbiji. Nije tajna da sam htio da se vratim u Vojvodinu, bila je to moja velika želja. Znam da su to željeli navijači Vojvodine..."

