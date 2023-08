Nekadašnji trener Partizana Lotar Mateus otkrio kako je u klub vratio Ivicu Kralja, koji je bio važan šraf na putu do Lige šampiona.

Navršava se tačno dvije decenije od kako je Partizan ušao u grupnu fazu Lige šampiona, nakon spektakularnog revanš meča u Njukaslu. Ivica Iliev je postigao gol koji je srpskom predstavniku donio nadu, a kasnije u veoma dramatičnoj penal-seriji heroj je postao Milivoje Ćirković koji je realizovao udarac sa bijele tačke u sedmoj seriji.

Prije njega istakao se Ivica Kralj, čovjek koji se neobičnim spletom okolnosti vratio u klub. Treći mandat nekadašnjeg reprezentativnom golmana počeo je tako što se Ivica družio sa prvotimcima nakon treninga, a iskusni Nijemac Lotar Mateus primijetio da bi on mogao da bude dobro pojačanje - popričali su i Ivica Kralj je ponovo obukao dres Partizana.

"Vratio se golman Kralj... Ovo je ono što me čini još srećnijim, ne samo rezultat: Kralj se vratio, viđao sam ga poslije svakog treninga kako se šali sa našim trenerom golmana i ostalim ljudima i kako igra nožni tenis. Pitao sam Marka Vjetrovića, moga prevodioca, ko je taj čovjek. On mi je rekao da je to Kralj, bivši reprezentativni golman, koji je branio u Holandiji. Rekao sam mu 'Hej, potreban nam je golman, a on je izgleda još u formi, volio bih da popričam sa njim'. Kralj je bio pred krajem karijere. Rekao sam mu 'Izgledaš srećno dok igraš fudbal, zašto ne bi trenirao sa nama, možda možeš da mi pomogneš, da pomogneš nama, Partizanu?' Kratko sam porazgovarao s njim, dva dana kasnije mi je prišao. 'Spreman sam da budem dio vašeg tima', rekao je", prisjetio se Lotar Mateus u razgovoru za "Mozzartsport".

PARTIZAN JE ODVEO U LIGU ŠAMPIONA, A VRATIO SE SLUČAJNO! Mateus ga pitao samo: "Hoćeš da pomogneš?" Predsednik Partizana Dragan Đurić i Lotar Mateus Lotar Mateus, legendarni nemački fudbaler, koji je uveo Partizan u Ligu šampiona 2003. godine. Pored njega je Taribo Vest.

Podsjećamo, za Partizan je na početku te sezone branio preminuli Radovan Radaković, zatim je Ivica Kralj stao među stative i crno-bijele odveo u grupnu fazu Lige šampiona, da bi protiv najboljih timova Evrope priliku imao mladi Đorđe Pantić jer je Kralj bio povrijeđen tokom jeseni. Crno-bijeli su tokom te sezone odigrali neriješeno protiv Porta, Real Madrida i Olimpika iz Marseja, na sva tri domaća meča.