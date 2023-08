PARTIZAN NAŠAO NOVOG TRENERA! Savo Milošević se vraća pod jednim uslovom

Partizan bi do četvrtka trebalo da dobije novog šefa stručnog štaba, piše Sportski žurnal

Izvor: MN PRESS, Vladimir Markovic

Partizan će promijeniti trenera poslije utakmice protiv Javora u nedjelju, jer će umjesto Igora Duljaja na klupu opet sjesti Savo Milošević. Prema pisanju "Sportskog žurnala", to će se dogoditi pod jednim uslovom - da legendarni napadač i potom šef struke crno-bijelih prihvati poziv iz Humske, a da se ne predomisli kao prošli put prošlog ljeta, kada je odustao pred potpisivanje ugovora, a ekipu umjesto njega preuzeo Gordan Petrić.

"Razgovori ljudi iz Partizana sa Miloševićem traju od petka, kad se nekadašnji reprezentativac i trener crno-bijelih vratio sa ljetovanja u Grčkoj. I ne u Beogradu, nego u Ivanjicu, gdje prisustvuje Nušićijadi", navedeno je u tekstu.

Partizan je poslije debakla u Danskoj pred bolnom eliminacijom iz Evrope i realnost je da će od sljedeće nedjelje do kraja sezone igrati samo mečeve u granicama Srbije. Milošević (49) sjedio je na klupi Partizana od marta 2019. godine do 1. septembra 2020. godine i u tom periodu izborio evropsko proljeće sa crno-bijelima u Ligi Evrope i osvojio Kup Srbije. Potom je vodio Olimpiju iz Ljubljane, ali se u njoj zadržao dosta kraće, samo 16 utakmica u periodu od juna do oktobra 2021. godine.

HOĆE DA IGRA KAO KLOP

Da li će sljedeće nedjelje, pred revanš protiv Nordšjelanda, početi njegov drugi mandat u Humskoj? On je u više navrata govorio o tome kako je želio da njegov tim igra. "U Partizanu i Olimpiji nisam imao dovoljno vremena da primijenim svoju filozofiju za koju bih rekao da je najbliža onome što radi Jirgen Klop. Pokušavao sam to da primijenim i u jednom i u drugom klubu i neću od toga odustati ni u budućnosti. To je ofanzivan fudbal sa brzom pas igrom i brzom reakcijom", kazao je Milošević.