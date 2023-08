Nišić zadužio crveno-plavi dres: Došao sam u Borac da se borimo za sve trofeje!

"Poželio sam se rezultatskog pritiska i borbe za trofeje", rekao je Jovan Nišić, novi fudbaler banjalučkog Borca.

Izvor: FK Borac zvanični sajt

Nakon povratnika Srđana Grahovca banjalučki Borac predstavio je još jedno veliko pojačanje.

Crveno-plavi dres zadužio je i nekadašnji kapiten Partizanovih mlađih selekcija, a zatim i seniorskog sastava Voždovca u Superligi Srbije, Jovan Nišić.

Srpski veznjak igrao je još za Teleoptik, te francuski Po iz kojeg je stigao u Platonovu ulicu i potpisao ugovor do kraja sezone uz opciju produžetka na još godinu dana.

"Prvi utisci su fenomenalni. Sviđa mi se ambijent u i oko kluba. Saigrači su me, već s prvim treningom, odlično prihvatili. Odlučio sam da dođem u Borac prevashodno zbog toga što klub ima najviše ambicije i cilja „napad“ na sve trofeje. To je bio ključni motiv da prihvatim ponudu koja je stigla. Iskreno, poželio sam se rezultatskog pritiska i borbe za trofeje, a uz to, postojala je i želja ljudi iz kluba da me dovedu tako da su se sve kockice posložile. Nadam se da ću svojim igrama na terenu i odnosu prema klubu opravdati očekivanja", rekao je Nišić.

On je dobro upoznat sa svim onim što ga čeka tokom sezone.

"Upoznat sa tim da je Premijer liga nevjerovatno izjednačena, da su sva gostovanja izuzetno teška i da svako svakog može da pobijedi. Smatram da je to dobro i za publiku, ali i za nas igrače da budemo motivisani za svaku utakmicu. Borićemo se do kraja i nadam se najboljem ishodu", rekao je novi veznjak Borca i dodao da mu motiva i dodao ne manjka.

"Naviknut sam da igram pod tom nekom dozom rezultatskog pritiska još od svojih prvih fudbalskih dana. Borac je veliki klub, ako ne i najveći u Premijer ligi, i smatram da je privilegija igrati pod pritiskom jer to onda znači da je ekipa dobra, da ima najviše ciljeve. Radujem se tom izazovu".

U svlačionici crveno-plavih dočekalo ga je nekoliko dobro poznatih lica.

"Znam od ranije Aleksandra Subića, Nemanju Mihajlovića, Milana Makarića i Nikolu Pejovića. Sa Pejom sam prošao mnogo toga. Ista smo generacija, igrali smo godinama zajedno u reprezentaciji, ali i jedan protiv drugog. Uvjerio sam se odmah da je svlačionica sastavljena od vrhunskih momaka i vjerujem da ćemo biti pravi tokom sezone", istakao je novi fudbaler Borca.