Srđan Grahovac se vratio kući: Srce je odlučilo - u Borcu sam naučen da budem ŠAMPION I KAPITEN - to je u meni! (FOTO)

Poslije devet godina, iskusni vezista ponovo će zaigrati na Gradskom stadion, gdje je napravio prve fudbalske korake, nakon čega i impresivnu karijeru u inostranstvu.

Fudbaler koji je prve fudbalske korake napravio na Gradskom stadionu, a zatim nastupao u Austriji, Kazahstanu, Hrvatskoj i Turskoj, jedno vrijeme nosio i dres reprezentacije BiH, nakon devet godina u inostranstvu odlučio je da se vrati u svoj matični klub Borac.

"Poslije devet godina, konačno sam dobio priliku da se vratim kući. Mislim da će mi trebati određeni vremenski period da sumiram utiske - za sada mogu reći da sam presrećan. Bogu hvala, posložile su se neke stvari, uklopile su se kockice, da se vratim u klub u kojem sam počeo da igram fudbal, u kojem sam odrastao i formirao se kao čovjek i igrač, klub sa kojim sam prošao sve najbolje i sve najgore - moj omiljeni klub. Jedva čekam da ponovo debitujem pred našom publikom", bile su prve Srđanove riječi na zvaničnom predstavljanju u novom-starom klubu.

Uporedio je iskusni fudbaler stanje u klubu tokom svog prvog mandata u Borcu (do 2014. godine) sa ovim današnjim.

"Neuporediva situacija. Stanje je sada potpuno drugačije. To je bio težak period za sve nas u klubu. Rezultatski smo dobro gurali, ali je u klubu bilo veoma turbulentno, finansijski jako teško. Imali smo ekipu čiju su bazu činili domaći igrači. Bili smo stvarno drugari, i na terenu i van njega, ginuli jedan za drugog i tako smo kompenzovali te stvari. Danas je drugačija priča u klubu. Mislim da je igračima mnogo lakše da funkcionišu. Treba da se ujedinimo i da iskoristimo te uslove kako bismo postigli što bolje rezultate", smatra novi vezista Borca.

Ističe da je imao brojne ponude tokom ljeta, jer je bilo jasno da neće ostati u Turskoj, uprkos činjenici da je ugovor sa Rizesporom do ljeta 2024.

"Bilo je ponuda. Takav je život profesionalca, tokom svakog prelaznog roka. Kada se pojavila opcija da bih mogao biti slobodan igrač, bilo je upita sa raznih strana, što iz inostranstva, što od domaćih klubova. Međutim, srce je odlučilo. Prelomio sam da je vrijeme za povratak. Cilj mi je bio da se vratim u godinama kada mogu mnogo da pružim, kako na terenu, tako i van njega, a ne da se vratim na zalasku karijere", rekao je Grahovac nakon pitanja zašto je baš sada odlučio da je vrijeme za povratak u rodni grad.

S obzirom da će u Borcu biti domaći igrač, jedan od iskusnijih, upitan je da li osjeća dodatni pritisak zbog svega ovoga.

"Ne osjećam dodatnu odgovornost. Vratio sam se svojoj kući, odrastao sam na ovom stadionu, tako da znam šta to sve nosi sa sobom. Vaspitan sam u Borcu i to me je nosilo u inostranstvu i omogućilo mi da ostvarim ono što sam ostvario. Zato nisam imao problema ni u jednom klubu. Od malih nogu vaspitan sam da treba da se borim za prvo mjesto, da treba da budem šampion, da budem kapiten, tako da je to u meni - ne osjećam nikakav dodatni pritisak u odnosu na period kada sam već bio ovdje, tako i u inostranstvu", istakao je Grahovac.

U razgovoru sa trenerom Vinkom Marinovićem biće odlučeno na kojoj poziciji u veznom redu će igrati Grahovac.

"Pričaću sa trenerom. Mogu da odgovorim na obje pozicije, to su već neke taktičke finese. Vjerujem da neće biti u svakoj utakmici isti, gdje ću biti defanzivniji, negdje ofanzivniji", zaključio je Grahovac.

STIŽE JOVAN NIŠIĆ Nekadašnji fudbaler Partizana trebalo bi uskoro da potpiše ugovor sa Borcem. "U toku dana trebalo bi da završimo sve oko dolaska Jovana Nišića, tako da ćemo dobiti još jednog kvalitetnog veznog igrača, koji će nam mnogo značiti u narednom periodu", rekao je Jandrić.

Predsjednik Borca, Milan Tegeltija, izuzetno je zadovoljan što su na najbolji mogući način okončani pregovori između kluba i Grahovca.

"Nastavljamo našim putem. O Srđanu ne treba mnogo trošiti riječi. Svi vi i sportska javnost znate ko je Srđan Grahovac, dijete našeg kluba, sa velikim inostranim iskustvom, koje će, nadamo se, prenijeti u redove Borca. Od njega očekujemo da bude jedan od nosilaca DNK Borca i da bude lider nove generacije, koja ima najviše ciljeve u Premijer ligi BiH, a naredne godine nadamo se i u Evropi", jasan je Tegeltija.

Podsjetio je predsjednik Banjalučana na titulu osvojenu prije nešto više od decenije, te istakao nadu da će se istorija ponoviti i da će Borac ponovo biti šampion.

"Srđan je neko ko je bio u klubu kada smo 2011. godine osvojili titulu. I ja sam tada bio tu, pa se nadam da ćemo taj uspjeh ponoviti. Njegovo je da vrijedno radi. Njegove radne navike su nesporne i sigurni smo da će ih prenijeti na ostale igrače. Ovo je veliki događaj za Borac, koji vraća svoju djecu u godinama kada još mogu da pomognu, a ne onda kada su na zalasku karijere. Srđan to nije, on se u najzrelijim fudbalskim godinama vratio u matični klub", naglasio je predsjednik Borca.

Oliver Jandrić, sportski direktor "Velikana iz Platonove", istakao je da bi put Grahovca trebalo da slijede mnogi igrači, te da će klub ubuduće učiniti sve da vrati još neke bivše fudbalere.

"Srđo je dijete kluba, koji je ostvario bogatu međunarodnu karijeru. Na zadovoljstvo svih nas, vratio se u matični klub. Mislim da je to način i put kojim bi trebalo da idu svi igrači koji su ponikli u našim omlaindskim kategorijama. O njegovim ljudskim i igračkim kvalitetima suvišno je da pričamo. Svi u klubu se nadamo da će njegov karakter i pristup fudbalu doprinijeti da ostvarimo visoke ciljeve koje imamo ove godine. Želim mu puno sreće i da se što prije adaptira", poručio je Jandrić.

Grahovac je iz Borca 2014. godine prešao u bečki Rapid, zatim su uslijedile pozajmice u Rijeku i kazahstansku Astanu, nakon čega se vratio u Austriju. Poslije tri i po godine, uslijedio je odlazak u turski Rizespor prošle godine, gdje je igrao do povratka u Borac.

U prvom mandatu dres Borca nosio je 123 puta, tokom kojih se sedam puta upisao u strijelce, te zabilježio 11 asistencija. Osim pomenute titule šampiona BiH u sezoni 2010/11, sa "crveno-plavim" radovao se i osvajanju Kupa BiH godinu dana ranije.

