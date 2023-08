FIGO ME PITAO ZA ZVEZDIN ŽRIJEB, OVO MI REKAO! Zvezdan Terzić: Čekamo najbolji tim na svijetu, niko neće moći da ode

Generalni direktor Crvene zvezde, Zvezdan Terzić komentarisao je žrijeb za Ligu šampiona i sastav Grupe G.

Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot

Generalni direktor Crvene zvezde, Zvezdan Terzić rekao je da su crveno-bijeli na žrijebu za grupnu fazu Lige šampiona dobili najtežeg protivnika, Mančester siti, ali i Jang Bojs, protiv koga je najavio borbu za šest golova.

"Želim da izrazim zadovoljstvo što je Zvezda danas ovdje prisutna kao dio velikog društva, na velikoj sceni i što vidimo velike klubove oko nas. To je rezultat velikog rada i dobrih rezultata u posljednjih sedam godina i nadam se da će se nastaviti. Pričam sa Figom, pitao me kako sam zadovoljan grupom i rekao mi je 'Nisi mogao da biraš, uvijek je moglo i gore'. Dobili smo najtežeg protivnika, Mančester siti, najbolju ekipu koja se u posljednjih 10 godina pojavila na planeti. Moram da izrazim zadovoljstvo zbog tima iz četvrtog šešira, tu je i Jang Bojs, to je tim s kojim smo igrali prije par godina i tu su šest bodova u igri. Lajpcig je ekipa koja nije atraktivna, ali je jako dobra. Mogli smo da prođemo bolje, mogli smo i gore, ali ako želimo da budemo dio ovog društva, Zvezda mora da bude spremna da pobijedi svaki tim, pa i Mančester siti kad dođe na Marakanu, bez obzira na njihove spektakularne igre, spektakularnog trenera, spektakularne igrače... Zvezda na Marakani ne smije da respektuje nikoga, već mora u svakoj utakmici da ide na pobjedu. Naravno, potrebno je i sreće u svakoj utakmici, ali mislim da imamo realne šanse da na proljeće igramo proljećne evropske utakmice. Liga šampiona ili Liga Evrope. Naravno, najviše bih volio da prva utakmica bude 19. septembra protiv Jang Bojsa na Marakani i da tu utakmicu pobijedimo, da startujemo sa tri boda, ekipa bi dobila na samopouzdanju i imali bismo dobru klimu", rekao je Terzić za TV Arena sport.

Prelazni rok? "Zvezda ima dobar, oformljen tim, radili smo teško ova dva mjeseca i imamo povjerenje u igrače. Naravno, u ova četiri dana kao i uvijek, prelazni rok se zahukta u posljednjim danima, satima, naravno da imamo želje, mnogo razgovora, iz sata u sat. Svjesni smo da bi trebalo da se pojačamo tri linije sa tri igrača, ali nećemo po svaku cijenu. Svjesni smo, igrač koji pravi razliku u Ligi šampiona mnogo košta. Naš skauting je napravio veliki dio posla, privodimo razgovore sa nekim igračima i odgovorno i domaćinski ćemo se odnositi prema ovome. Sve je moguće do 4. septembra. Odlasci? To neće biti moguće, niko neće otići iz Crvene zvezde, može samo da dođe neko".

Zvezda će zaraditi 23 miliona evra u startu, a sljedeća sezona biće još isplativija u Ligi šampiona. "Kad pričamo o dovođenju igrača, ne mislimo to da bismo uzeli bod više, jer dugoročno razmišljamo, svjesni da moramo da budemo šampioni. I sljedeće sezone imamo samo mečeve plej-ofa iz povlašćenje pozicije, svjesni smo da je tada uvećani iznos nagrada za 40 odsto i da tada da budemo dio Lige šampiona. Dovođenje igrača i pravljenje tima je investicija za narednu sezonu", dodao je Terzić.