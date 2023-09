Halandove brojke bolje od Mesijevih: Evo zašto Norvežanin zaslužuje Zlatnu loptu!

Erling Haland osvojio je Premijer ligu i doveo Mančester siti do prvog tofeja Lige šampiona, ali još uvijek mu Lionel Mesi "diše" za vratom.

Izvor: Profimedia

Norvežanin Erling Haland dominirao je na svakom takmičenju na kojem je učestovao i pomogao je svom Mančester sitiju da podigne trofej najprestižnijeg takmičenja u Evropi - Lige šampiona. Sa druge strane, njegov glavni rival Lionel Mesi za osvajanje Zlatne lopte upisao je osvajanje Svjetskog prvenstva sa reprezentacijom Argentine. Sa ovakvom listom dostignuća, čudno je zašto uopšte treba da postoji glasanje za ovogodišnjeg osvajača Zlatne lopte. Kako Goal.com objašnjava, niko ne može da parira Halandu za najprestižniju individualnu nagradu u fudbalu, čak ni Mesi...

Haland je prošle sezone postigao ukupno 52 gola u 53 meča dok je osvojio svaki klupski trofej koji je bio važan za Mančester siti. Vođeni Halandovim sjajnim partijama, Siti je jurio dugogodišnjeg lidera Premijer lige Arsenala i uspio da osvoji treću uzastopnu titulu. Takođe ih je doveo do osvajanja FA Kupa u pobjedi u finalu nad najvećim rivalom Mančester junajtedom. Haland je inspirisao Siti da osvoji Ligu šampiona, trofej za kojim su najviše žudjeli i za koji se činilo da nisu u stanju da ostvare sve do dolaska Norvežanina, koji je takođe bio najbolji strijelac u elitnom takmičenju.

Ubrzavanje, a ne usporavanje

Haland je prošle godine stigao u Englesku, a već je bio poznat po svojim golovima kojim je prkosio logici u prethodnim klubovima - Red Bul Salcburgom, gdje je postigao 17 golova u 16 ​​ligaških utakmica, i Borusijom Dortmund, gdje je postigao 62 gola u 67 utakmica u Bundesligi. Međutim, malo ljudi je očekivalo da će uspjeti da održi tako visok procenat u najtežoj ligi na svijetu. Haland je napunio 22 godine kada je potpisao za Siti za 65.000.000 evra, ali brzo je demantovao sve sumnje postigavši devet golova u prvih pet utakmica, uključujući uzastopne het-trikove. Daleko od toga da ga je usporio korak ka engleskom fudbalu, on je ubrzao i postigao više golova nego bilo koje prethodne sezone, obarajući nove rekorde svake nedjelje.

Saigrači i Gvardiola mu se prilagođavaju

Takođe se očekivalo da će Halandu možda biti potrebno neko vrijeme da se prilagodi Sitiju, koji je prethodnu sezonu proveo uglavnom igrajući bez napadača. Bilo je i pitanja kako će se Haland prilagoditi neslavno zahtjevnom Pepu Gvardioli. Međutim, te ideje nisu bile dugo aktuelne. Daleko od toga da je Norvežanin morao da se prilagođava svojim novim saigračima, oni su se prilagodili njemu. I brzo je postalo očigledno da je Gvardiola proveo ljeto smišljajući novi taktički plan kako bi obezbijedio da izvuče najbolje od mladog napadača.

Pisanje istorije sa novim klubom

Istina je da je Siti već bio sjajna ekipa kada se Haland pridružio i osvojio četiri od prethodnih pet titula u Premijer ligi. Ali Norvežanin ih je učinio još strašnijim, a takođe ih je učinio mnogo manje predvidljivim za igru. Njegovo monstruozno prisustvo u petercu značilo je da se protivnicima vežu "ruke" i tada je odbrana brzo padala. Nisu imali rješenje protiv Sitija svih 90 minuta kao nekada. Njegova brzina je obeshrabrila timove da odigraju visoku defanzivnu liniju i pokušaju da izvrše visok presing.

Kompletnija sezona od Mesija

Uprkos tome što ima skoro savršenu sezonu, Haland se suočava sa strašnim protivnikom za ovogodišnju Zlatnu loptu. Niko ne može da ospori da je Mesi, kao sedmostruki pobjednik, jedan od najvećih igrača svih vremena. Prošle sezone Mesi se konačno dočepao Svjetskog prvenstva, što je jedina stvar koja je nedostajala na njegovoj izuzetno dugačkoj trofejnoj listi, koja je bila ključna i za trijumf Argentine. Ali, na stranu njegovo herojstvo u Kataru, šta je još Mesi uradio prošle sezone? Pari Sen Žermen je šepajući prešao liniju u trci za titulu Lige 1 i ispao u šesnaestini finala Kupa Francuske. Neuspjeh su imali i u Ligi šampiona, a pojačanje kao što je Mesi trebalo je da ih dovede do trofeja.

Mesi je prošlost, a Haland sadašnjost i budućnost

Mesi je nesumnjivo bio najbolji igrač Svjetskog prvenstva i bio je prikladno nagrađen, osvojivši Zlatnu loptu. Takođe je osvojio FIFA nagradu "The Best" u februaru, uglavnom zbog svojih nastupa u Kataru. Argentinac je već bio dovoljno okićen da svoju zemlju dovede do slave prije devet mjeseci. A kada se u oktobru u Parizu održi ceremonija dodjele Zlatne lopte, proći će skoro godinu dana od Svjetskog prvenstva. Od tada više nije igrač PSŽ-a, sada je karijeru nastavio u MLS-u sa Interom iz Majamija. On se sjajno provodi u Majamiju, vodeći svoju novu ekipu do slave Liga kupa i svake nedjelje ga posmatra armija poznatih ličnosti, ali on više ne igra u vrhunskim klubovima u Evropi, takođe i njegovi najistaknutiji saigrači su prešli tridesete godine.

Šta je više mogao da uradi?

Jedina stvar koju Mesi ima ispred Halanda u trci za Zlatnu loptu je Svjetsko prvenstvo, turnir na kome Norvežanin ne bi mogao da igra zbog činjenice da norveška reprezentacija nije fudbalska sila. Zaista, fudbal nije čak ni najpopularniji sport u Norveškoj, iza skijanja i hokeja na ledu je. Norveška se nije kvalifikovala na Svjetsko prvenstvo od 1998. godine, zbog čega je krajnje nepravedno dati Mesiju Zlatnu loptu zbog njegovog uspjeha na turniru, na kojojem njegov glavni rival nije ni učestvovao. Ali mjesto gdje možete da uporedite dva igrača je svakako Liga šampiona, piše Goal.com.