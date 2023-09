Zvezda ga zvala da igra Ligu šampiona, on ostao u drugoligašu! Marokanac otvorio dušu: Nije to za mene!

Marokanac Benžaman Bušuari na kraju nije stigao među crveno-bijele iako je postojalo veliko interesovanje za njega na "Marakani".

Izvor: Profimedia/Mourad ALLILI/SIPA/2304181410

Crvena zvezda je završila prelazni rok, a posljednji fudbaler koji je stigao na "Marakanu" bio je Korejanac Hvang In Bom koji je došao da doda kvalitet u veznom redu. Prije njega je u centru igrališta meta bio Marokanac Benžaman Bušuari iz Sent Etjena, a sada je omaleni vezista za lokalne medije pričao o interesovanju crveno-bijelih.

Stigao je iz Sent Etjena među crveno-bijele Žan Filip Kraso, probao je da ga ubijedi da i on spakuje kofere i dođe u Beograd, ali Bušari se i pored izazova igranja u Ligi šampiona nije odlučio na tako nešto.

"Nisam htio da idem. U Crvenoj zvezdi su bili zainteresovani za mene, ali sam od početka rekao da to nije za mene. Razgovarao sam o tome sa Krasoom, zvao je, ali sam znao da to nije sredina u koju želim da idem. Više sam želio da ostanem u Sent Etjenu nego da odem tamo čak i ako su igrali Ligu šampiona, nije mi djelovalo primamljivo", istakao je 21-godišnji vezista.

Marokanac je rođen u Belgiji, a nakon prvih seniorskih koraka u holandskoj Rodi prošle sezone je stigao u Francusku. U Sent Etjenu će imati ključnu ulogu u timu i takva pozicija mu se nije napuštala iako je Sent Etjen drugoligaš.

"Otišao bih samo da je za mene bio zanimljiv projekat. Ako mogu da napravim korak naprijed sa novim korakom, nije loše da odem, ali samo ako je to projekat koji mi se sviđa. Inače, nema smisla napuštati Sent Etjen. Bilo je ponuda, ali ništa što bi me zaista zadovoljilo. Sa druge strane, Sent Etjen ima povjerenja u mene, to je važno za mladog igrača. Ovdje mi je dobro, poznajem ljude koji su odlični sa mnom i znaju kako igram. Dobro je okruženje, imaju povjerenja u mene, napredujem i igram. Neću da idem nigdje i da se izgubim ili završim na klupi samo kako bih rekao da sam otišao. Potrebna mi je stabilnost koju imam ovdje i lakše mi je", zaključio je Bušari.

