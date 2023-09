HVALA TI, MOJA ZVEZDO... Oprostio se fudbaler kog je Bahar precrtao poslije 6 godina

Marko Gobeljić je jedan od fudbalera koji su počeli "novu eru" kluba 2017. godine.

Marko Gobeljić je napustio Crvenu zvezdu poslije šest godina, zvanično je potvrdio klub i nije dugo bilo potrebno da se sazna da je njegova naredna destinacija Grčka. U pitanju je klub Kifisija koji će Gobeljiću biti prvi inostrani klub, pošto je čitavu dosadašnju karijeru proveo u Srbiji. Počeo je u rodnom Kraljevu, gde je igrao za Slogu, potom je od 2014. do 2017. godine bio u Napretku iz Kruševca, da bi potom šest godina nosio dres crveno-bijelih.

Dolaskom novog trenera Baraka Bahara postao je višak, to mu je predočeno nakon prvog dijela priprema, nakon čega je počeo da trenira odvojeno i da traži novi klub. Ispostavilo se da je bilo interesovanja iz Grčke gdje je postigao dogvoro sa Kifisijom, a sada se i emotivno oprostio od voljenog kluba.

"Hvala ti što si mi ostvarila dječački san. Hvala ti za svaku emociju koju sam doživio sa tobom. Hvala ti što si me učinila jednim od najtrofejnijih igrača u istoriji kluba. Hvala ti što si me naučila kako se stvarno i iskreno voli jedan klub. Hvala ti za svaku od 233 utakmica koju sam proveo sa tobom na terenu. Hvala ti Zvezdo. Želim svima da se zahvalim na predivnih 6 godina u klubu. Saigračima, trenerima, upravi, navijačima i svim zaposlenim u klubu! Hvala mojoj porodici koja je uvijek bila uz mene. A za kraj bih ostavio ono sto ja najviše volim, tu sjevernu tribunu što me je gurala uvijek da dam sve od sebe i koja me je uvijek bila tu za mene. Hvala vam Delije. Samo za tebe, uvijek uz tebe", poručio je Gobeljić.

Tokom prethodnih šest godina Gobeljić je odigrao 188 utakmica u dresu Crvene zvezde i na njima je zabilježio 11 golova, od kojih je najpoznatiji protiv Pari Sen Žermena u Ligi šampiona.

