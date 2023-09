Dželat Borca kuca na vrata reprezentacije: U posljednje tri utakmice postigao sedam golova

Napadač Herte iz Berlina igra fenomenalno.

Haris Tabaković je nakon odličnih partija u dresu Austrije, početkom ove sezone napustio Beč i potpisao za Hertu iz Berlina.

Da se to pokazalo kao pun pogodak, pokazalo se u prvih nekoliko utakmica u kojima Tabaković igra i više nego odlično.

Danas je njegov tim savladao ekipu Ajntrahta iz Braunšvajga rezultatom 3:0, a Tabaković je postigao sva tri gola te je stigao do sedam golova u posljednje tri utakmice, s obzirom da je bio dvostruki strijelac na utakmicama protiv Magdenburga i Herte.

Današnjim golovima napadač bh. korijena preuzeo je prvo mjesto na listi strijelaca popularne „Cvajte“.

Inače, Tabaković je prošao sve omladinske selekcije Švajcarske, ali je nedavno u razgovoru sa njemačkim Kikerom otkrio kako je spreman da obuče dres „zmajeva“.

“Imam dva pasoša. Uvijek sam igrao za Švajcarsku, to je moj dom. Ali uvijek sam imao vezu sa Bosnom, dva srca mi kucaju u grudima. Postoje neke formalnosti koje se koje se moraju ispuniti. Spreman sam to učiniti. Uvijek sam govorio da sam otvoren za obje reprezentacije i ja ću sačekati i vidjeti ko će me pozvati. Ako se Bosanci uozbilje, spreman sam da igram za domovinu svojih roditelja“, rekao je tom prilikom Tabaković.

Podsjećamo, Tabaković je bio strijelac u minimalnoj pobjedi Austrije nad ekipom Borca u prvoj utakmici drugog pretkola Konferencijske lige.