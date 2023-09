DA MOGU DA PROMIJENIM TO, IGRAO BIH PROTIV ZVEZDE! Piksi otvorio dušu Francuzima, do danas nije zaboravio finale iz '91!

Želio je da igra protiv bivšeg kluba, ali mu u Marseju nisu dali! Da može to da promijeni istrčao bi na teren u Bariju od prvog minuta Dragan Stojković Piksi.

Izvor: MN PRESS

Selektor Srbije, Dragan Stojković Piksi pričao je za zvanični sajt svog bivšeg kluba Olimpika iz Marseja i nije mogao da se ne dotakne finala Kupa šampiona sa Crvenom zvezdom iz 1991. godine.

Tada su se crveno-bijeli popeli na vrh Evrope, a Stojković je meč počeo na klupi. Ni danas nije tadašnjem treneru zaboravio odluku da ga u tom momentu ostavi na klupi.

“Da mogu, volio bih da promijenim istoriju meča sa Crvenom zvezdom u Bariju. Ali da sam ja bio na terenu od početka utakmice. Na Rajmona Gutelsa sam bio veoma ljut pošto me nije uveo u igru u finalu protiv Crvene zvezde 1991. godine, ali nema sumnje da je on veliki trener i veliki čovjek. Moj problem je bio u tome što sam htio da igram protiv bivšeg kluba. Mislio sam da sam spreman. Smijao sam se nedjelju dana prije finala kada sam sa Marsejom igrao protiv Nice i zaista sam sjajno odigrao. Mislio sam da ću biti u startnoj postavi protiv Zvezde, ali sam tek u finišu utakmice tek dobio šansu. Mislim da sam bio igrač kojeg je trener trebao da dobije za tu utakmicu”, rekao je Dragan Stojković.

Ipak on je na kraju uspio da osvoji pehar elitnog takmičenja sa Olimpikom i trijumf u finalu Lige šampiona 1993. godine naveo je kao najljepši momenat karijere u Francuskoj. Najgora uspomena je naravno povreda koja mu je uništila karijeru.

"Najljepša uspomena na vreme u Marseju mi je svakako 1993. godina i meč sa Milanom kada smo osvojili Ligu šampiona. To je nešto prelijepo. Dobili smo priliku da uradimo nešto veliko za klub i francuski fudbal i ispisali smo lijepe stranice istorije. Naročito za grad i navijače. Najgora uspomena je svakako povreda koja me je kompletno “ubila”. Nažalost, to se događa i to je život. Sjećam se kada sam tek došao u Marsej poslije Svjetskog prvenstva u Italiji 1990. godine i već prekosutra smo igrali na domaćem terenu protiv Meca imao sam problem sa hrskavicom i to je nešto što sam morao da prihvatim i to nije bilo lako", završio je Stojković.