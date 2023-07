Junak pobjede Austrije nad Borcem Haris Tabaković: Ostvarili smo cilj, Banjalučani imaju kvalitet

Banjalučki Borac izgubio je u Beču golom Harisa Tabakovića u 94. minutu utakmice drugog kola kvalifikacija Konferencijske lige.

Nekadašnji mladi reprezentativac Švajcarske odlično se snašao u kaznenom prostoru Banjalučana i koljenom pogodio mrežu odličnog golmana Nikole Ćetkovića za pobjedu.

"Nije bilo lako protiv ekipe koja se jako i nisko brani, sa snažnim blokom. Imali smo puno prilika, ali nam je nedostajao pravi završni pas. Na kraju u ovakvim utakmicama treba biti strpljiv, ne smiješ da izgubiš glavu. Cilj smo ostvarili. Dok su u ovom takmičenju, Banjalučani imaju kvalitet. Znali smo da će igrati na kontranapade, mislim da smo ih kontrolisali", rekao je Tabaković poslije utakmice na "Đenerali Areni".

Centarfor bečkog kluba (29) posjeduje dva pasoša - švajcarski i BiH, pa još nije sigurno za koju će reprezentaciju igrati u budućnosti. Posljednji put nastupio je u oktobru 2016. godine u dresu U-21 ekipe Švajcarske, ali su ga golovi i dobre partije u dresu Austrije ponovo vratile u fokus mogućih internacionalnih nastupa.

"Imam oba pasoša. Otvoren sam. Igraću za bilo koju reprezentaciju koja me pozove. Moje srce kuca za obje zemlje. Biti reprezentativac je sjajna stvar za karijeru. Ako me pozovu, to ću i učiniti".

Prošlosezonski pogoci su natjerali i mnogo veće klubove da se zainteresuju za njegove usluge, pa je jedan od čelnika kluba Jirgen Verner istakao da će "Haris biti pametan i ostati u Austriji". U toku su razgovori o produženju ugovora s Austrijom, ali naravno moguć je i transfer iz bečkog kluba, vrlo vjerovatno tek u zimskom prelaznom roku.

"Mislim da sam jako pametan. Izuzetno poštujem Vernera i imamo sjajnu komunikaciju. To je sve što mogu reći", nasmijao se Tabaković.

Podsjetimo, Tabaković je bio u kontaktu sa nekadašnjim selektorom BiH Mehmedom Baždarevićem, međutim, uslijedile su povrede koje su ga udaljile od selekcije "zmajeva".

A narednog četvrtka će se predstaviti fudbalskoj publici u Banjaluci na revanšu protiv Borca.