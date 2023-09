Debeo je i neće da igra fudbal, a ni da ode! Ma, kakav Mančester siti - eno ga među omladincima!

Fudbaler koga fudbal više ne interesuje.

Izvor: Profimedia

Fudbaler Notingem Foresta Hari Arter (33) već dvije godine nije odigrao ni minut, ali ne planira da ode. Njemu je sasvim ugodno da ne radi ništa osim da trenira i da redovno prima platu prema ugovoru koji ističe sljedećeg juna. On je došao u klub još u septembru 2020. iz Bornmuta za 5,5 miliona evra, nedjeljno zaradi 46 hiljada evra i iako nije odigrao ni minut u Premijer ligi prošle i ove sezone, ne želi da na bilo koji način ugrozi novac koji mu je garantovan do sljedećeg ljeta.

"Forest očajnički želi da se odrekne zvijezde i pokušavao je da organizuje njegov odlazak tokom ljeta, ali igrač nije pokazao interesovanje za to. Izvor blizak Dejli Mejlu otkrio je da je neimenovani tim iz Dubaija htio da ga dovede, ali da je bio spreman samo da ga plaća 1.000 funti nedjeljno, što je samo 1.100 evra i što je ponuda koju on nije htio da prihvati", piše navedeni engleski list.

U klubu su navodno dodatno pobjesnili na bivšeg reprezentativca Republike Irske zato što je došao potpuno nespreman na početak priprema za sezonu 2023/24. Na mjerenjima je imao dva kilograma više od dozvoljenog i povrh toga fudbaler ne pokazuje interesovanje da se izbori za mjesto u timu Stivav Kupera. "On je isključivo fokusiran na to da odradi ugovor do kraja"; objašnjeno je.

Notingem Forest doveo je ovog ljeta fudbalere za 222 miliona evra, prošlog za čak 310 miliona evra, a u troškove će u obje sezone morati da uračuna i platu fudbalera koji nije vidio teren, niti mu se tamo vraća. On je do ugovora života sa Forestom stigao nastupajući za matični Čarlton, Voking, Bornmut i niz timova u kojima je bio na pozajmicama, poput Veling junajteda, Karlajla, Kardifa, Fulama, Čarltona... I ovog ljeta i jeseni, on se polako bliži fudbalskoj penziji trenirajući sa mladim kategorijama Foresta. Tako se podrazumijeva da neće biti u timu ni ovog vikenda, kada prvi tim Foresta bude igrao protiv Mančester sitija u subotu od 16 časova.