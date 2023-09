Protiv Zvezde dominirao, pa izgubio razum na terenu - Pep Gvardiola poručio: Razočarao me je, lijepo sam rekao...

Vezista Mančester sitija napravio glupost

Izvor: Profimedia/John Bradley PSI-18040-0029

Vezista Mančester sitija Rodri, po mnogima najbolji igrač meča protiv Crvene zvezde, isključen je u subotnjoj utakmici Premijer lige protiv Notingem Foresta zbog udaranja protivnika. Pri rezultatu 2:0, on je bacio na zemlju igrača gostiju Morgana Gibs-Vajta i zbog toga će propustiti bar tri utakmice, uključujući i veliki derbi protiv vicešampiona Premijer lige Arsenala, 8. oktobra.

Pep Gvardiola bio je razočaran takvim ponašanjem i postupkom 26-godišnjeg Španca. "Nadam se da će Rodri da nauči iz ovoga. Rodri mora ta se kontroliše i da kontroliše svoje emocije. To je ono na čemu mora da radi. Ja mogu da dobijem žuti karton, Rodri ne može, jer je unutar terena. Rekao sam i na poluvremenu: 'Momci, budite pažljivi, budite pažljivi!'. Nažalost, on to nije mogao. Rodri nije bio u stanju da to uradi", rekao je Gvardiola.

Novinari su pitali menadžera prvaka Engleske i Evrope da li ga je centralni vezista razočarao, a Gvardiola je slegnuo ramenima. "Jeste. Ne volim da igram sa desetoricom igrača onda kada je to naša krivica", kazao je on.

Rodri će propustiti utakmicu Liga-kupa protiv Njukasla u srijedu, a i dva meča Premijer lige, protiv Vulverhemptona sljedeće subote, a onda i protiv Arsenala.