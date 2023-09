Zrinjski ponovo do pobjede poslije preokreta, Rendulić poručuje: Mentalno smo jaki!

"Nemamo vremena za slavlje", rekao je trener Zrinjskog poslije velike pobjede nad Željezničarom u derbiju 8. kola PLBIH.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski Mostar

Iako se još jednom nervirao do samog kraja meča, trener Zrinjskog Krunoslav Rendulić, ponovo je trener koji napušta teren sa bodovima u džepu.

Nakon istorijskog preokreta i pobjede protiv AZ Alkmara u prvom meču grupne faze Konferencijske lige fudbaleri Zrinjskog napravili su veliki preokret i u derbiju protiv Željezničara.

Klub sa Grbavice vodio je u Mostaru od 31. minuta, ali su "plemići" prvo izjednačili preko Jakoveljevića, a potom u sudijskoj nadoknadi golom Mišića stigao do pobjede 2:1!

"Čestitke momcima na stvarno dobroj partiji, dominirali smo do prve do posljednje minute. Nismo gubili glavu ni u trenucima kada smo bili u rezultatskom zaostatku, tražili smo pogodak kroz igru do kraja, stiskali smo obruč i vjerovali smo do zadnje sekunde da možemo okrenuti. To smo i napravili. Nije lako okrenuti protiv Želje, Željo je dobra ekipa, rekao sam da će biti teško jer su dobri i zbog toga što smo mi imali raspored kakav smo imali. Drago mi je što smo pobijedili uz jako kvalitetnu igru", rekao je Rendulić, a onda prokomentarisao činjenicu da je njegova ekipa još jednom stigla do pobjede u posljednjim trenucima meča.

"Mi smo mentalno jaki, ovo nije prvi put. Momci istrraju do kraja, nekad se vrati nekad ne, ali obično kada istraješ to ti se vrati. Ono što treba reći je da nemamo vremena za slavlje, čeka nas u srijedu utakmica protiv Tuzla sitija, plus biće tu još put. Vidjećemo da li se neko povrijedio,a bićemo primorani da malo zavrtimo ekipu. Ima nas puno, svi oni koji dobiju šansu je iskoriste, na našu radost. To je danas bio Ivan Jukić, mali Tarik Ramić kojem je ovo drugi meč kao starter. Nadam se da ćemo ovaj nivo držati i kroez naredni period", rekao je Rendulić.

Njegov kolega na klupi Željezničara Nermin Bašić rekao je poslije četvrtog poraza u nizu „plavih“ da nisu imali sreće.

"Zaista nevjerovatno. Imali smo rezultat, borili smo se, izgarali smo na terenu, sve smo stavili u tu defanzivu, ali Zrinjski je danas bio dominantan u posjedu, imaju jako kvalitetne igrače koji mogu da riješe utakmicu. Ponovo 90 i neka minuta, zaista nemamo sreće. Ne znam šta se dešava da treću utakmicu primimo gol u 90 plus. Mislim da smo danas mogli odnijeti jedan bod, po borbi, zalaganju. Težak udarac. Ajde kad primiš gol u neko normalnoj minuti, ali kad rpimaš u 90-im to te razara. Nemamo puno vremena da se žalimo igramo u četvrtak utakmicu Kupa potom u ponedjeljak prvenstvo, moramo pokušati da se izvadimo. Ne preostaje ništa drugo, džaba plakat, džaba sve. Danas je jako bitno da su momci izginuli na terenu, nisu imali sreće i to je to, čestitam Zrinjskom, idemo dalje", rekao je Bašić.