Španci o srpskom napadaču: "Jović je izgubljen"

Jović je posljednjeg dana prelaznog roka kao slobodan igrač iz Fiorentina stigao u Milan, ali trener Stefano Pioli zasad ne računa na njega.

Izvor: Profimedia

Iako su ga italijanski mediji najavljivali u startnoj postavi Milana za meč protiv Kaljarija u Seriji A do toga nije došlo.

Jović nije uopšte putovao na Sardiniju jer nije dovoljno spreman i zbog toga je izbačen iz tima za posljednju utakmicu.

Fudbaler iz Bijeljine je od dolaska u Milan odigrao samo 38 minuta, a sada madridski AS u tekstu pod nazivom "Jović je izgubljen" piše kako srpski napadač nije dio tima zbog „uobičajnih fizičkih problema“ i da je u svakoj sezoni bio van terena barem mjesec dana zbog problema sa mišićima.

Sve to je dovelo do pada njegove vrijednosti, prema transfermarktu, na osam miliona evra. Podsjećamo, Jović je u junu 2019. godine prešao u Real Madrid iz Ajntrahta za 63 miliona evra što je, sve do transfera Dušana Vlahovića u Juventus, bio najveći transfer fudbalera iz Srbije.