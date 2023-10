Legendarni Predrag Mijatović oglasio se oko slučaja Modrića u Real Madridu i "slabe" minutaže hrvatskog reprezentativca.

Izvor: ATA Images/Dušan Milenković

Trener Real Madrida Karlo Anćeloti totalno je promiješao karte ove sezone i jedan od najiskusnijih igrača - Luka Modrić nije na terenu već dvije utakmice zaredom. Kapitenu Hrvatske ovo se nije desilo još od dolaska u madridski klub 2012. godine. Sve je to ispratio i bivši sportski direktor i napadač Real Madrida Predrag Mijatović, koji je u razgovoru za "Cadenu SER" iznio svoje mišljenje o minutaži Hrvata.

"Iskreno, iznenadio bih se da Luka Modrić ne igra protiv Napolija. Takva utakmica zahtjeva iskustvo i mirnoću. A Luka to ima...", poručio je Mijatović pa se osvrnuo na igru hrvatskog kapitena u derbiju protiv Atletika, gdje je na poluvremenu izašao iz igre zbog loše predstave: "Modrić je tada igrao van svoje pozicije. Već dobro znamo gdje ga moramo staviti kako bi pružio svoj maksimum", naglasio je legenda Real Madrida.

Predrag Mijatović osvrnuo se i na formu Modrića za kojeg kaže da je uvijek takmičarski raspoložen i da bi ova odluka Karla Anćelotija mogla da dovede promjenu raspoloženja kod Hrvata.

"Luka je u jako dobrom fizičkom stanju, znam to. On je veliki profesionalac, ali trenutno se nalazi u situaciji koju praktično još nije doživio, a to je da dvije utakmice zaredom nije igrao. Ne osjeća se neprikosnovenim starterom i to mu može zasmetati. On je uvijek takmičarski raspoložen i želi da igra", nastavio je Mijatović.

Vidi opis Mijat progovorio o Modriću: Može još puno toga donijeti Realu! Predrag Mijatović, Goran Pandurović, Zlatko Zahovič Predrag Mijatović u dresu "sa pertlom", jesen 1996. godine, kvalifikacije za Mundijal u Francuskoj. Govedarica, Mirković, Đukić, Vidaković, Kralj, Stojković, Drulović, Savićević, Mijatović, Đorović i Mihajlović. Beograd, 30.04.1997, Jugoslavija - Španija. Predrag Mijatović, kao da je iskočio iz glavne uloge u filmu "Crni bombarder". Ima ko bi ovu "jašu" s nitnama i danas slatko nosio, dok su naočare "evergreen". I za kraj, svi znamo posle čega je usledila ova slika... Maksimir, 1999. "Sneg je opet, Snežana..." Crno-beli asovi u epizodi "sve nam boje lepo stoje". Mijatović, Vorkapić, Zahović, Milošević, Vujačić, Pandurović... Atmosfera u reprezentaciji je, hvala Bogu, uvek bila na nivou. Nekad i previše... Tim reprezentacije SR Jugoslavije na Evropskom prvenstvu 2000. godine. Stoje: Milošević, Kralj, Đukić, Komljenović, Mihajlović, Jokanović; čuče: Mijatović, Drulović, Stojković, Đorović i Jugović.

"Mislim da i dalje može puno toga donijeti Realu, ali to su odluke trenera. Komplikovana je situacija, ali Luka dobro trenira i ne sumnjam da će opet biti starter. Možda Modrić neće igrati koliko je posljednjih godina, ali ako ga uvrste na njegovu poziciju, a Anćeloti bi to trebao da uradi kada ga uvede u igru, mislim da će Luka igrati jako dobro. Svakako da nije prijatno. Ne samo da šteti Modriću... Šteti cijeloj ekipi. Real Madrid nije spreman igrati sastav poput romba. To je nemoguće. Mnogo je praznine u svim linijama. Mislim da Real ima potpuno drugačije igrače od onih koji su potrebni za taj sastav. Ako Madrid želi da promijeni sklop igre, to mora biti 4-4-2", jasan je bio bivši predsjednik.

Progovorio je Crnogorac i o ponudama koje je Modrić odbijao zbog Real Madrida, a i novonastalim tračevima da bi Hrvat mogao da se preseli kod Lionela Mesija u Inter Majami. "Jasno mi je da ljudi mogu da imaju osjećaj da je Modrić ljut. Normalno je da je malo uznemiren, ali nisam zabrinut. Odbio je sve ponude, a imao je neke zaista ogromne. Odlučio je da ostane, a sada prolazi kroz malo teži period. Ali Modrić nikad ne odustaje. Inter Miami? Iskreno, trenutno razgovaram s njim jako često... Modrić ne razmišlja o odlasku. Želi da se bori. Vjeruje da može da doprinese ekipi. Osjeća se dobro. Iako je u preostala tri mjeseca do prelaznog roka mnogo utakmica pred nama i situacija se može promijeniti na bolje ili na gore, trenutno želi da se bori za mjesto u Realu i želi da bude starter", zaključio je Mijatović.