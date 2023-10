Kuzmanoviću zasmetala Ivanićeva izjava: Igraš kod kuće i tako pričaš?! To ne može da bude!

Zdravko Kuzmanović smatra da je normalno što je Crvena zvezda bila opasna u posljednjih deset minuta i to ne vidi kao plus.

Izvor: Arena 1 Premium/Screenshot

Crvena zvezda i Jang Bojs remizirali su 2:2 (1:0) u drugom kolu grupne faze Lige šampiona, a Mirko Ivanić je poslije meča za televiziju Arena Sport rekao da "ne prima čestitke" pošto je očekivao više od ove utakmice. Istakao je da je njegova ekipa željela pobjedu, ali da nije mogla do nje.

"Željeli smo pobjedu, pokazali smo kako smo odigrali posljednjih deset minuta, htjeli smo tri boda... Pošto smo gubili, kao možemo da budemo zadovoljni zbog gola u 88. minutu, ali da nam je neko ponudio - ne bismo prihvatili", istakao je sjajni fudbaler Zvezde, što se nije dopalo bivšem reprezentativcu Srbije Zdravku Kuzmanoviću koji je njegovu izjavu čuo kao stručni konsultant meča na TV Arena Sport.

"Igraš kući i pričaš na kraju utakmice o zadnjih deset minuta? To ne može da bude. Gubiš 2:1 i normalno je da rizikuješ da se vratiš i rizikuješ, zato je izgledalo tih 10 minuta. Niko ne priča o tom ogromnom padu od 45. do 60. Vodiš na poluvremenu, imaš samopouzdanje i ti primaš dva gola i moraš da se vadiš, da praviš ofanzivne izjave... To mi malo smeta kod ove utakmice kod Zvezde, nije bilo konstantno. Tad je kasno tih posljednjih deset minuta, to mora kad već vodiš 1:0", naglasio je Kuzmanović koji je inače pohvalio nastup crveno-bijelih protiv taktički dobrog Jang Bojsa.

Što se tiče Ivanića, istakao je da je "vruće glave teško izvlačiti zaključke" i da je možda nedostajalo hrabrosti i sreće, dok je odgovorio i na pitanje zašto nije bilo konstantnosti u igri Crvene zvezde jer je ponovo imala "žute minute", odnosno pala je u drugom poluvremenu.

"To pitajte šefa, ja ne mogu da dajem sud na tu temu, nije floskula, stvarno smo dali sve od sebe. Pričamo sada, ne znamo ko je umorniji, stvarno smo bili požrtvovani, ali bilo je padova i to treba da analiziramo da se ne bi ponavljalo u budućnosti".

Vidi opis Kuzmanoviću zasmetala Ivanićeva izjava: Igraš kod kuće i tako pričaš?! To ne može da bude! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!