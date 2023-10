Fudbaler Zrinjskog pred večerašnji meč: "Štipao sam se za obraze, kao da sanjam"

Aldin Hrvanović najavio je večerašnju utakmicu sa Aston vilom.

Izvor: Promo/HŠK Zrinjski

Fudbaleri Zrinjskog večeras od 21 časa igraju meč drugog kola grupne faze Konferencijske lige, a protivnik je Aston vila.

Jasno je kako „plemiće“ očekuje težak posao u slučaju da žele da ostanu neporaženi, ali fudbaleri Zrinjskog se nadaju pozitivnom rezultatu.

Strijelac izjednačujećeg gola na utakmici protiv AZ Alkmara, Aldin Hrvanović poručio je kako bi danas trebao biti fudbalski praznik u našoj državi.

„Osjećaj je nevjerovatan. Ne mogu da vjerujem gdje sam bio prije godinu dana, a gdje sam sada. Daću sve sebe na ovoj utakmici, ovo je nestvarno. Mislim da treba biti jedan fudbalski praznik u našoj državi, ovaj klub je mnogo dao za naš sport i mislim da svi trebaju da budu uz nas. Štipao sam se obraze kada sam izašao tamo, kao da sanjam. Očekujem veliki broj naših navijača koji nas bodre na svakoj utakmici, hvala im na tome“, poručio je Hrvanović.

Slobodan Jakovljević poručio je kako ne treba puno trošiti riječi o Aston vili i fudbalu u Engleskoj.

„Ne treba puno trošiti riječi o Aston vili i fudbalu u Engleskoj, svi znamo da je to kolijevka fudbala. To je poseban doživljaj i nadam se da možemo doći do povoljnog rezultata“, poručio je Jakovljević.