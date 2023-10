Rendulić nakon poraza Zrinjskog u Engleskoj: Šteta što borbenost i zalaganje nisu nagrađeni bodom...

Imali su izabranici Krunoslava Rendulića bod u džepu do 94. minuta - ali nisu izdržali.

Izvor: HŠK Zrinjski

Fudbaleri Zrinjskog nesrećno su poraženi na gostovanju Aston Vili (1:0) u drugom kolu grupne faze Konferencijske lige.

Imali su igrači Krunoslava Rendulića bod u džepu sve do 94. minuta, ali je u tim trenucima prvotimac kluba iz Birmingema Džon MekGin nadvisio odbranu Mostaraca, matirao sinoć odličnog Marka Marića i odveo svoj tim do veoma važne pobjede pred nastavak takmičenja.

"Prije svega, treći reći da je na kraju Aston Vila zasluženo pobijedila. Mi smo dali maksimum, znali smo da možemo samo čvrstim blokom odgovoriti na kvalitet. Na našu žalost, poklekli smo u posljednjem napadu. Šteta što ta borbenost i takvo zalaganje nisu nagrađeni jednim bodom, to bi za nas bio ogroman uspjeh. Međutim, nemam šta da prigovorim momcima. Upravo suprotno, treba im čestitati, zaista su defanzivno odigrali veoma dobru utakmicu, za nešto više trebalo nam je više kvaliteta. U drugom poluvremeno smo 'patili', nismo mogli da izađemo naprijed. Gol je 'visio u vazduhu', treba to tako reći, ali ostaje žal što je taj gol pao manje-više u posljednjim sekundama. Idemo dalje, okrećemo se novim izazovima, u ponedjeljak nas čeka utakmica koju moramo da dobijemo i otići na pauzu sa nova tri boda u prvenstvu, pa čekati onda Legiju. Ipak, ima vremena do toga", rekao je strateg Zrinjskog na konferenciji za novinare.

Na pauzi između dva poluvremena, Unai Emeri je izvršio trostruku izmjenu, nezadovoljan onim što su njegovi igrači prikazali u prvom poluvremenu. Bila je Aston Vila bezidejna u prvih 45 minuta, a Španac je vidio da jednostavno ne ide, pa je na teren poslao Olija Votkinsa, Daglasa Luiza i asistenta kod pobjedonosnog gola Metija Keša.

"Kad uvedete tri tako kvalitetna igrača, onda je jasno da niste zadovoljni rezultatom i da su vam planovi pobrkani. Definitivno je jasno da smo mi uspjeli u svojim namjerama, kao što je jasno da su nas oni dodatnim kvalitetom još više pritisli. Na kraju su posljednje sekunde bile kobne za nas", istakao je Rendulić, koji za atmosferu na Vila Parku ima samo riječi hvale.

"Mislim da puno igrača igra prvi put pred ovakvom kulisom. Atmosfera je bila fenomenalna, navijači Aston Vile su priredili izuzetnu atmosferu. Isto tako, treba pohvaliti naše navijače koji su došli u velikom broju, isto tako su bili fenomenalni. Užitak je bio igrati, voditi utakmicu, svi su na neki način otišli zadovoljni kući. Ne treba nikad slaviti poraz, ali sam srećan i ponosan na to kako je moja ekipa odigrala večeras", zaključio je Rendulić.

Zrinjski će u ponedjeljak, 9. oktobra, od 18.00 časova odmjeriti snage sa dobojskom Slogom Meridian u okviru desetog kola Premijer lige BiH.

Pogledajte odlučujući trenutak meča na Ostrvu:

Golom MekGina iz 94. minuta Aston Vila je stigla do pobjede protiv Zrinjskog.pic.twitter.com/MjJHsx53lf — Mondo.ba Sport (@MondoBiHSport)October 5, 2023

