Šampion opet nokautiran: Bodove sa "Maradone" odnijela i Fiorentina

Poslije Lacija, i Fiorentina kao gost savladala Napoli.

Izvor: EPA/CIRO FUSCO/ANSA

Četiri domaća meča Napolija - već dva poraza na stadionu "Dijego Maradona".

Aktuelni šampion Italije nikako da veže nekoliko dobrih rezultata, a nakon Lacija, bodove iz Napulja odnlijela je i Fiorentina. Napolitanci su kod kuće poraženi 1:3 (1:1), čime su još jednom potvrdili da mnogo bolje igraju u gostima (na četiri meča upisali dvije pobjede i isto toliko remija).

Šokantno je meč počeo za domaće igrače i navijače, jer je Josip Brekalo već u sedmom minutu donio prednost "ljubičastim".

Nisu izabranici Rudija Garsije uspijevali da povežu redove i izgledalo je da će gosti otići na odmor s prednošću, ali je onda veliku grešku u odbrani napravio Fabijano Parizi, kada je pokušao prsima da vrati loptu golmanu Pjetru Teraćanu, nije iskusni čuvar mreže stigao na vrijeme da reaguje, srušio je Viktora Osimena, a Nigerijac je sa "kreča" postigao šesti gol u sezoni i izjednačio na 1:1 pred sami kraj prvog poluvremena.

Očekivalo se da će Napoli krenuti ofanzivnije u nastavku, pokušati da iskoristi povoljan trenutak i dođe do potpunog preokreta, ali je reakcija izostala. I ne samo to, nego su fudbaleri iz Firence postigli još dva gola i kući odnijeli kompletan plijen. Učinili su to Đakomo Bonaventura u 63. i Nikolas Gonzales u 93. minutu, za pobjedu 1:3.

Iako je ostalo još pola sata do kraja, nisu imali snage Napolitanci još jednom da se vrate, pa su morali da čestitaju rivalu na pobjedi.

Fiorentina je sa ova tri boda preuzela četvrtu poziciju upravo od Napolija, pa je sada udaljena samo četiri koraka od prvog mjesta, odnosno Milana.

SERIJA A - 8. KOLO:

Monca - Salernitana 3:0 (2:0)

/Kolpani 9, Vinjato 18, Pesina 82 pen/

Frozinone - Verona 2:0 (1:0)

/Rejnier 45+1, Sule 66/

Lacio - Atalanta 3:2 (2:1)

/De Ketelare 5 ag, Kasteljanos 11, Vesino 83 - Ederson 33, Kolašinac 63/

Kaljari - Roma 1:4 (0:2)

/Nandez 86 pen - Auar 19, Lukaku 20, 59, Beloti 51/

Napoli - Fiorentina 1:3 (1.1)

/Osimen 45+5 pen - Brekalo 7, Bonaventura 63, Gonzales 90+3/

Odigrano u subotu:

Inter - Bolonja 2:2 (2:1)

/Aćerbi 11, Matrinez 13 - Orsolini 19 pen, Cirkze 52/

Juventus - Torino 2:0 (0:0)

/Gati 47, Milik 62/

Đenova - Milan 0:1 (0:0)

/Pulišić 87/







(MONDO)