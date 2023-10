Sve je izvjesnije da će Srbija za ključne utakmice u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. godine napraviti veliku promjenu u sistemu, odnosno čini se da će se selektor Dragan Stojković odreći formacije sa trojicom štopera. Imala je efekta, ali više nema.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Od kada je Dragan Stojković sjeo na klupu reprezentacije Srbije - sada već davnog 1. marta 2021. godine - jedino pitanje koje se postavljalo je da li će igrati sa jednim ili sa dvojicom napadača? Ono što je bilo sigurno je da Srbija igra sa trojicom štopera u posljednjoj liniji, pošto je to stvar koja se nije promijenila za 30 i kusur utakmica Piksija u reprezentaciji, ali bismo već ovog vikenda mogli da vidimo i najveći zaokret u taktičkom smislu u njegovom mandatu.

Između redova, čak ni toliko uvijeno, selektor Piksi je priznao da nešto ne štima u igri srpskog tima. Pokušavao je da istakne da je "rezultat najvažniji" u ovom trenutku, ali se i njemu otimalo da objasni da je u srži njegove fudbalske filozofije da tim igra lijepo i atraktivno, pa da tek onda iz toga dolaze i pobjede. S obzirom na to da Srbija izgleda kao pročitana knjiga - pošto smo sve navikli na sistem sa trojicom štopera i zato smo sve češće kažnjavani - djeluje da bi Piksi za meč sa Mađarima i Crnom Gorom mogao potpuno da promijeni formaciju.

Uz priznanje da već mjesec dana sprema meč za Mađarsku (14. oktobar u Budimpešti) i da će ekipa imati čak šest ili sedam treninga uoči tog duela, što obično nema, Piksi je poručio da i te kako razmišlja da nešto mijenja.

"Probaćemo sada neke taktičke varijante i sisteme, nešto što će donijeti dobro našoj reprezentaciji. Na stolu je nekoliko stvari, ali to nije bitno, najvažnije je šta je u mojoj glavi", kazao je selektor i dodao da će ako to bude dobro izgledalo - doći do promjene.

Vidi opis Srbija mijenja sistem nakon dvije i po godine: Piksijeve "skrivene poruke" - samo Mitar siguran, a bekovi nočna mora! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Da nešto govori da će sistem da se mijenja, govori i to što su na spisku samo dvojica napadača - Aleksandar Mitrović i debitant Petar Ratkov. Poslije dugo vremena, selektor nije uručio poziv Luki Joviću, niti je želio da zove novu "devetku" nakon što je Dušan Vlahović otkazao zbog problema sa leđima.

Takođe, simptomatično je da je su na spisku trojica igrača koji mogu da igraju "čistog" lijevog beka (Mladenović, Ristić i Terzić), potom poruke da su selektoru ovoga puta "potrebni ratnici, a ne fudbaleri", uz nimalo nevažnu informaciju da je nakon analize meča sa Mađarima u Beogradu utvrđeno da je problem bio u konfiguraciji veznog reda. "Oni su imali dominaciju u sredini terena zbog igrača više. Analizom je lako doći do razloga zašto je to tako. Sa izmjenama i taktičkim idejama koje smo povukli, slika je bila totalno drugačija. Mi smo onda bili dominantni i kao plod te promjene i igre, vidjeli ste dosta stvorenih šansi", rekao je selektor uz poruku da jedino nisu dali golove, ali da nisu zaslužili poraz.

S obzirom na to da je potom pobjedu protiv Litvanije donio "old skul" fudbal u kome su se oslanjali na centaršuteve i sjajnu igru glavom Aleksandra Mitrovića, čini se da je sada potrebno dodati još samo defanzivnu čvrstinu koja će omogućiti da Srbija u novom sistemu maksimalizuje svoje fudbalske kvalitete.

Ako se odustaje od formacije 3-4-3 (i varijanti 3-4-1-2 i 3-4-2-1), čini se da je najvjerovatnije da će Srbija pokušati da igra 4-2-3-1, naravno sa samo isturenim Aleksandrom Mitrovićem, najboljim strijelcem i najboljim igračem tima.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

U tom slučaju, najinteresantnije će biti vidjeti kako će izgledati odbrana. Za sada je siguran golman Vanja Milinković-Savić, a i pored lutanja u posljednje tri godine, nije pronađen trio koji najbolje drži zid ispred njega. Možda je sa dvojicom lakši izbor, pa po formi koju pružaju u svojim klubovima treba možda očekivati Strahinju Erakovića i Strahinju Pavlovića. Obojica su štoperi vrlo modernog kova koji su navikli da igraju iz zadnje linije, međutim problem je što su samo jednom igrali zajedno.

Najveći problem je na bekovskim pozicijama, a dok se čini da će se za mjesto startera lijevo boriti Mladenović i Ristić, ostaje prava dilema - šta nas čeka desno? Znamo da to može da odigra Milenković, mada sve rjeđe u Fiorentini, a da su Živković, Radonjić, pa i Đuričić i Gaćinović - znatno ofanzivniji i da im više odgovara formacija sa trojicom štopera kada su vingbekovi. Opcija je možda i Nemanja Gudelj koji je na ovom mjestu igrao u ranoj fazi karijere, a koji bi zbog svojih navika mogao da se u fazi napada pojavi kao zadnji vezni, kao što smo to viđali u sistemima nekih poznatih trenera.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Na mjestu "šestica" i "osmica" selektor ima bogat izbor, pa su tu kandidati Maksimović, Ilić, Lukić, možda Samardžić, čak i već pomenuti Gaćinović, dok je pretpostavka da je mjesto iza špica ipak rezervisano za Sergeja Milinković-Savića. To je selektor takođe "provukao između redova" rekavši da od njega očekuje više, takođe istakavši i da mu se nije dopalo kako je Tadić na tom mjestu odigrao protiv Mađarske iza dvojice napadača.

U tom slučaju Tadić bi mogao da se preseli na bok, a koji - vjerovatno zavisi i od toga ko bude drugo krilo. Ako su to Kostić ili Mitrović, u tom slučaju bi igrao desno, dok bi mogao i na lijevu stranu ako se selektor odluči za Radonjića ili Živkovića koji su takođe došli u dobroj formi iz svojih klubova.

Mjesto u špicu rezervisano je za jednog jedinog Aleksandra Mitrovića i svi u stručnom štabu se nadaju da će biti potpuno zdrav za predstojeće mečeve Srbije, pošto bi bez njega bili u ogromnom problemu i jedini je igrač koji (za sada) nema alternativu...

Vidi opis Srbija mijenja sistem nakon dvije i po godine: Piksijeve "skrivene poruke" - samo Mitar siguran, a bekovi nočna mora! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Pogledajte ko je sve na spisku Srbije za mečeve protiv Mađarske i Crne Gore.

Golmani : Vanja Milinković-Savić, Predrag Rajković, Đorđe Petrović, Boris Radunović.

: Vanja Milinković-Savić, Predrag Rajković, Đorđe Petrović, Boris Radunović. Odbrana : Nikola Milenković, Strahinja Eraković, Nemanja Gudelj, Miloš Veljković, Strahinja Pavlović, Srđan Babić, Mihajlo Ilić.

: Nikola Milenković, Strahinja Eraković, Nemanja Gudelj, Miloš Veljković, Strahinja Pavlović, Srđan Babić, Mihajlo Ilić. Vezni red : Aleksa Terzić, Mihailo Ristić, Nemanja Radonjić, Andrija Živković, Nemanja Maksimović, Ivan Ilić, Filip Kostić, Filip Mladenović, Saša Lukić, Stefan Mitrović, Dušan Tadić, Lazar Samardžić, Sergej Milinković-Savić, Filip Đuričić, Mijat Gaćinović.

: Aleksa Terzić, Mihailo Ristić, Nemanja Radonjić, Andrija Živković, Nemanja Maksimović, Ivan Ilić, Filip Kostić, Filip Mladenović, Saša Lukić, Stefan Mitrović, Dušan Tadić, Lazar Samardžić, Sergej Milinković-Savić, Filip Đuričić, Mijat Gaćinović. Napad: Aleksandar Mitrović i Petar Ratkov.