Novi problem za Srbiju - još jedan manje na spisku!

Nakon pregleda ustanovljeno je da Mihailo Ristić ne može da igra za Srbiju protiv Mađarske i Crne Gore, u odlučujućim utakmicama kvalifikacija za EURO 2024.

Izvor: MN PRESS

Mihailo Ristić neće biti na raspolaganju selektoru Draganu Stojkoviću za predstojeće mečeve u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo zbog povrede, saopštio je Fudbalski savez Srbije. Samo dan pošto je Piksi na konferenciji za medije nahvalio Ristića, povratnika u opremu sa državnim grbom, ponovo se desilo da je povrijeđen.

"U posljednjim minutima utakmice koje je odigrao za Seltu u nedjelju, pri nezgodnom pokretu osjetio je bol sa unutrašnje strane kolena. Jutros je imao klinički pregled i magnetnu rezonancu poslije čega je konstatovano istegnuće unutrašnjeg bočnog ligamenta koljena, usljed čega će morati da prođe kroz proces oporavka koji će trajati najmanje od sedam do deset dana", rekao je doktor A tima Srbije Dejan Aleksandrić.

U saopštenju na sajtu FSS, navodi se da je Ristić napustio Sportski centar u Staroj Pazovi i da se pozdravio sa selektorom Stojkovićem, stručnim šzabom i saigračima, poželevši im sreću u predstojećim utakmicama u kojima će morati bez njega, a za sada nema najave da će biti naknadnih poziva.

Srbiju očekuje prvo meč sa Mađarskom u Budimpešti 14. oktobra, a zatim i tri dana kasnije (17. oktobar) protiv Crne Gore u Beogradu. Od ranije je poznato da je sa spiska otpao i Dušan Vlahović zbog povrede, dok su Mitrović i Ilić prebačeni u U21.

Ristić je inače do sada odigrao devet utakmica za reprezentaciju Srbije, od čega samo dvije od 2021. godine, i to po 45 minuta protiv Mađarske i Slovenije. Ovako je Piksi pričao o njemu juče: "Drago mi jer se vratio. Cijenim ga mnogo, a njegov izostanak iz reprezentacije, znate šta je razlog. Odigrao je osam minuta za godinu dana... Ja bih ga zvao, a vama bi bilo teško objasniti. Meni je drago da je pronašao klub gdje igra standardno i to me je navelo da ga pozovem", naglasio je on.

