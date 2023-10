Karlo Anćeloti (64) završio Master studije! Trener Reala dobio diplomu: Sada me zovite doktore!

Karlo Anćeloti završio je Master studije na univerzitetu u Parmi.

Karlo Anćeloti (64) jedan je od najboljih trenera. Četiri puta osvajao je Ligu šampiona, po dva puta sa Milanom i Real Madridom, ostavio je dubok trag u svijetu fudbala, ali ne samo to. Stigao je da završi i Master sudije na univerzitetu u Parmi. Iskoristio je reprezentativnu pauzu da ode po diplomu.

Na svečanoj ceremoniji bio je odlično raspoložen. "Dobio sam ovu diplomu, mnogi od vas će reći da sam bio na samo nekoliko ispita. Činjenica je da sam dao mnogo i da svaka tri dana dajem još više. Ispiti po kojima mi sude. Kada me zovu doktore, to mi se sviđa, tražiću od mojih igrača da me od sad zovu doktore", poručio je Anćeloti.

Šef struke Madriđana diplomirao je na temu "Preventivna i adaptivna fizička aktivnost, nauka i tehnike". "Sport je za mene bio prava životna škola, naučio me je kako da se izborim sa izazovima i da guram sebe preko limita. Moj karakter mi je mnogo pomogao, fudbal me je naučio mnoge stvari, odnos sa drugima, poštovanje drugih, poštovanje pravila, autoriteta, vrijeme, granice, da naučiš kad da slušaš".

Potom je spomenuo i legendarnog Dijega Armanda Maradonu. "Nemoguće je da unaprediš talenat, to ili je tu ili nije. Maradona je bio baš talentovan, niste mogli da ga naučite da dribla bolje. Mogli ste da ga naučite kako da sa tim rukuju. Veliki šampioni uspijevaju svoj talenat da stave u službu tima", zaključio je Anćeloti.

Iskusni italijanski stručnjak fudbalsku karijeru počeo je upravo u Parmi i tamo je prošao omladinsku školu i igrao tri sezone. Odatle je otišao u Romu, a karijeru je završio u Milanu, za reprezentaciju Italije odigrao je 26 mečeva. Trenersku karijeru počeo je kao pomoćnik u reprezentaciji Italije, pa je onda vodio Ređanu, Parmu i odatle je krenuo iskorak. Preuzeo je Juventus, pa je vodio Milan, Čelsi, PSŽ, Real, Bajern Minhen, Napoli, Everton i sada je u Realu.