Kapiten Legije otkrio detalje iz zatvora: "Policajci su htjeli Pankova!"

Kapiten Legije iz Varšave Žozue ispričao šta se dešavalo u Holandiji i kako je to uticalo na Radovana Pankova.

Izvor: Profimedia

Nakon skandaloznih dešavanja na stadionu AZ Alkmara poslije meča u grupnoj fazi Konferencijske lige privedena su dvojica igrača Legije iz Varšave. Srpski fudbaler Radovan Pankov osumnjičen je za nanošenje telesnih povreda radniku obezbjeđenja, a sa njim je u policijsku stanicu odveden i Portugalac Žozue, kapiten poljskog tima. Upravo je Žozue objasnio poljskim medijima šta se sve dešavalo i kako su izgledali sati u zatvoru!

Iskusni fudbaler učestvovao je u pregovorima Legije i policajaca u Holandiji, a zatim proveo noć u pritvoru, gdje mu nije bilo nimalo prijatno. Nikome ne bih poželio takav tretman - osjećao je smrad, odbijao je hranu i plašilo ga je što su u ćelijama pored njega ljudi koji su počinili teška krivična djela!

"Bila je to užasna noć. Nikada nisam doživio ništa tako loše, tako nepravedno. A vjerujte mi, prošao sam svašta u životu. Te sate, neizvjesnost i strahove koji su me tada pratili ne bih poželio ni najgorem neprijatelju. Izašao sam iz zatvora, ali trebaće mi neko vrijeme da se psihički oporavim. Znam da moram živjeti s tim, ali s druge strane volio bih ga se riješiti, kao i svih stvari koje sam tada nosio", rekao je Portugalac za sajt sportfakty.wp.pl.

"Sjedimo u autobusu i odjednom me zove trener, kao kapitena. On je ispred autobusa, ja sam nazad. Kaže mi da policija ima osumnjičenog jer je navodno jedan od radnika obezbjeđenja povrijeđen. A taj osumnjičeni je Raša Pankov. Bio sam iznenađen", rekao je Portugalac i nastavio: "Trener mi je tada rekao da policija želi da on prespava u policijskoj stanici. Ali nikad nam nisu rekli da je u pritvoru. I vjerujte, nije isto. Zatim kažem treneru da bi se mogao povrijediti ako Raša tamo ode sam. Gledajući kako su se ponašali prema nama bio sam siguran da bi Raša, ako bi bio sam, nastradao. Rekao sam da ne može tamo sam. Trener odgovara da tu nema mjesta pregovorima. Prođe 15 minuta, trener razgovara s policijom, razgovara s Rašom i on kaže ok, ići će s policijom. Policajci su već rekli da će na silu ući u autobus ako fudbaler ne ode. A to bi bio masakr. Ne kažem da bi nas pobili, ali bilo bi 'masno'. Pa Raša kaže, u redu, dolazim. Ali onda policajac kaže: Ne, ne, ne. Već postoje dvojica osumnjičenih. Drugi nosi crne naušnice. Trener pita 'Ali ko je onaj s crnim naušnicama?' Policajac odgovara 'Ne znam. Onaj s crnim naušnicama', rekao je Žozue.

"Pa, miris nije bio ugodan. Smrad mokraće, nisu se svi dobro oprali. Možete zamisliti. Završio sam u maloj ćeliji. A ti si me na početku pitao jesam li shvatio šta se dogodilo. Pa ne razumijem! Prije nego što sam priveden, dok sam bio tamo i nakon što sam izašao, nisam imao nikakve prijave! Pa zašto su me odveli tamo? Ne razumijem", istakao je Portugalac, te završio: "Dali su mi hljeba, ali nisam htio da jedem. Pola dana nisam ništa jeo. Samo sam tražio da se operem. Ruke, lice. Pa su mi rekli da imam umivaonik iznad WC-a. Dakle, vi sjedite u ćeliji, a u susjednim su ćelijama drugi. A ti ne znaš ko je to. Jesu li nekoga ubili ili nekoga silovali, nemate pojma ko je kraj vas. Strašno."

