Prijetili su da će nas poslati u Hag: Legija objavila novi snimak skandala - Radovana tretirali kao kriminalca

Skandal na utakmici između AZ Alkmara i Legije i dalje je jedna od glavnih tema u evropskom fudbalu. Poslije utakmice u Ligi konferencija policija i obezbjeđenje napalo je delegaciju poljskog kluba. Udarili su predsjednika kluba Darijuša Mioduskog, dok su Žozue i Radovan Pankov uhapšeni.

Tim iz Varšave objavio je novi snimak na kom se vide svi detalji haosa koji se dogodio, hapšenje srpskog fudbalera, pretres i to nije bilo sve. Tokom dana su i ljudi koji rade u klubu bili maltretirani, policajci su ih zaustavljali, uzimali dokumenta.

"Zaustavili su nas na ulici, uzeli dokumenta, neka dokumenta su slikali. Samo zato što su čuli poljski jezik. Nisu željeli da čuju ni riječ, nikakvo objašnjenje. Htjeli su da nas voze u Hag, jer su tamo navijači preuzimali karte za meč. Nisu željeli uopšte da čuju da smo mi članovi delegacije kluba i da nismo navijači", ispričao je Natan Santos, jedan od zaposlenih u klubu.

Sličnu priču imala je i Aleksandra Kalinovska koja radi u marketing službi kluba.

"Nas sedmoro šetali smo gradom i jedan kolega progovorio je poljski, odmah ga je policija izvukla iz grupe, više od 10 minuta niko nam nije rekao riječ, pa sam posle toga ja 20 minuta objašnjavala da smo zaposleni u klubu i da mogu da provere naš hotel u Alkmaru. Prijetili su da će nas poslati u Hag, jer su tamo navijači i da Poljacima nije dozvoljeno da uđu u grad. Tek kada smo im pokazali vozne karte, to nas je izvuklo", objasnila je ona.

PR kluba Bartoš Zaslavski šokiran je bio svime što se desilo poslije meča. "Obezbjeđenje i policija, oni su nas napali. Većina nas bila je u autobusu i bili smo zaglavljeni tu oko 40 minuta. Pankova i Žozuea odvela je policija. Tako nešto ne smije da se događa na evropskim mečevima, ali ni bilo gdje drugo. Njihov posao bio je da nas štite, umjesto toga su nas napadali", objasnio je Bartoš.

Sličan tretman doživjeli su i ljudi u VIP loži, član evropskog parlamenta Andrzej Halicki je bio tamo.

"Meč u Alkmaru, nikada tako nešto nisam doživio, ja sam član evropskog parlamenta, moj mandat, indegritet, sve je bilo ugroženo. Nigdje nisam vidio toliku agresiju, a bio sam na mnogo mečeva u Evropi. Napadali su ljude samo zato što su Poljaci, ovo ne može da prođe bez sankcija. Alkmar mora da bude kažnjen, ništa nisu uradili da smire situaciju. Iako sam pokazao legitimaciju da sam član evropskog parlamenta i da ne smiju tako da me tretiraju. Bili su baš agresivni, onda su nas izveli sa stadiona kroz neka skladišta i kuhinje. Potpuno absurdno. Napad na igrače, predsjednika kluba, za to postoje snimci, ali nisu oni jedini. Mogao je skandal da bude još veći da mi nismo ostali smireni. Gradonačelnik Alkmara dodatno je doprinio stvaranju ovakve mržnje", prepričao je on.

Njemački biznismen Stefan Bonk ispričao je da njega niko nije dirao samo zato što je pričao na njemačkom jeziku, ali da su ih držali na stadionu oko sat i po vremena, dok je jedan od TV producenata Rinke Rojens bio šokiran.

"Meč je bio miran, nije bilo priortenhičkih sredstava, nije bilo ničega. Nije bilo nikakvog razloga da se ovako nešto dogodi, samo da su komunicirali bolje, da su bili mirniji, nisu tražili rješenje, već eskalaciju subota. Mene je sramota kao Holanđanina koji živi u Poljskoj", poručio je Rojens.